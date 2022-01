Nouvel emploi pour François William Croteau

L’ex-maire de Rosemont–La Petite-Patrie, François William Croteau, qui a dirigé l’arrondissement pendant 12 ans, est désormais directeur principal au sein de l’équipe Conseil en stratégie et innovation de la firme de conseil Innovitech. L’arrivée de celui qui était auparavant responsable de la ville intelligente, des technologies de l’information, de l’innovation et de l’enseignement supérieur auprès du conseil exécutif de la Ville de Montréal est saluée par Innovitech.

On est très heureux d’aller chercher un autre talent de renom. François William s’inscrit vraiment dans notre volonté d’avoir des modèles innovants en matière d’innovation territoriale. On est très satisfaits d’avoir obtenu sa confiance en notre projet et de le voir arriver dans l’équipe Le président-directeur général d’Innovitech, Sylvain Cofsky.

Je suis très heureux de me joindre à Innovitech. Il y a eu une adéquation naturelle entre nos visions. Je me suis senti chez moi dès nos premières rencontres et discussions. Pour moi, c’est une continuité avec ce que j’ai fait au cours des 12 dernières années. On va poursuivre et même aller un peu plus loin. François William Croteau, ex-maire de Rosemont–La Petite-Patrie

Il est attendu que l’ex-maire mette à contribution «toute son expertise en gouvernance urbaine et en valorisation des données pour favoriser des organisations plus innovantes et résilientes» auprès de la firme de conseil et d’innovation. M. Croteau ajoute qu’au cours de ses précédents mandats, il a tenté de développer son territoire en innovant, notamment en transformant celui-ci de manière à créer de la valeur dans des secteurs aux prises avec des défis d’aménagement. De travailler sur un territoire beaucoup plus vaste que celui de Rosemont–La Petite-Patrie constitue donc pour lui un défi «très stimulant».

M. Cofsky a souligné que les contacts de François William Croteau constituent aussi un avantage marqué pour Innovitech. «Ce sont des gens avec qui on travaille régulièrement, mais on voit bien qu’il peut y avoir une facilité accrue en ayant François de notre côté», souligne-t-il. Le président-directeur général insiste aussi sur les compétences solides de son nouveau collègue, qui, en plus de son expérience municipale, compte aussi sur un doctorat en études urbaines.

Innovitech a été fondée il y a 33 ans et est spécialisée en conseils en innovation. À Montréal, la firme s’est notamment impliquée dans le développement du Quartier de l’innovation.