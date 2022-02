L’Institut de cardiologie met de l’avant la recherche dans la lutte aux maladies cardiovasculaires

L'Institut de cardiologie de Montréal est un centre hospitalier spécialisé dans les soins, la recherche, l'enseignement et la prévention des maladies cardiaques.

À l’occasion du Mois du cœur, qui s’est entamé le 1er février, la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal lance une campagne de sensibilisation à l’importance de la recherche dans la lutte aux maladies cardiovasculaires.

Une campagne d’appel au don sera ainsi mise de l’avant, tandis que l’institution invitera la population à «soutenir les projets porteurs d’espoir de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) pour vaincre la première cause de décès au monde». Au Canada seulement, les maladies cardiovasculaires touchent environ 2,4 millions d’adultes et sont la deuxième cause de mortalité. À l’échelle mondiale, l’hypertension à elle seule est responsable de 20 % des décès.

L’ICM souligne que la prévention joue un rôle crucial dans la réduction des maladies cardiovasculaires. L’Institut présentera donc deux interventions de la docteure en nutrition Isabelle Huot les 2 et 9 février. «Une saine alimentation joue un rôle significatif tant en prévention primaire que secondaire et le régime méditerranéen a largement fait ses preuves quant à ses bienfaits sur la prévention des maladies cardiovasculaires», souligne la Dre Huot.

Celle-ci conseille de réduire la consommation de viande au profit du poisson et des protéines végétales. Elle encourage également d’intégrer davantage de grains entiers, de noix et de graines à son alimentation.

Cinq saines habitudes de vie, soit l’arrêt du tabagisme, le maintien d’un poids santé, une consommation modérée d’alcool, une activité physique régulière et une saine alimentation peuvent également prévenir 80 % des maladies cardiovasculaires.

L’ICM héberge le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire ainsi que le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au Canada.