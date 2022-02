«Le deuxième verre» de François Gravel: récit sur l’alcoolisme

L’auteur François Gravel fera paraître au mois de février une œuvre toute personnelle intitulée Le deuxième verre. Le résident de Rosemont, qui a plus d’une centaine de livres à son actif, traite cette fois d’une maladie qui a affecté de nombreux membres de sa famille: l’alcoolisme.

Au fil de son récit, François Gravel aborde en toute transparence la dépendance qui a rongé son père et ses oncles. Il aborde sans ambages la réalité, qui fut la sienne, d’un fils vivant, pendant sa jeunesse, sous le même toit qu’un père alcoolique. Il mêle ainsi souvenirs, anecdotes et questionnements tout au long de son œuvre.

Au bout du fil, l’auteur se montre tout autant candide. Il avoue d’ailleurs que c’est justement en buvant un verre de vin que lui est venue l’idée de son livre. «J’ai eu le flash aussitôt, je me suis dit qu’il fallait que je parle de ça. “Ça”, c’était mon père, mon frère, ma relation avec l’alcool et le rôle que ça a eu dans ma vie», raconte-t-il. S’il n’a jamais lui-même sombré dans l’alcoolisme, les séquelles de la maladie ont tout de même emporté les membres de sa famille.

De son propre aveu, Le deuxième verre ne sert pourtant pas de catharsis à François Gravel. D’une certaine façon, il a attaqué sa rédaction comme lors de l’écriture de ses autres romans, avec passion. Pour l’auteur, ce processus revient toujours à «sortir quelque chose de soi» et son dernier récit n’y fait pas exception. «Ça demeure un mystère, la raison pour laquelle ces hommes ont ruiné leur vie avec l’alcool, mais je pense que ça m’a aidé à compatir avec eux. Peut-être que je comprends mieux leur malheur, après l’avoir écrit», avoue-t-il.

Pour François Gravel, Le deuxième verre, s’adresse entre autres aux gens qui partagent leur vie avec des alcooliques.

«C’est un livre qui parle de la réaction des gens qui entourent les alcooliques. Je pense que ça peut toucher beaucoup de monde, estime-t-il. Je ne comprends pas le problème des gens qui ont des problèmes d’alcool, mais ce dont je peux témoigner, c’est comment on se sent quand on a sept ou huit ans et qu’on voit son père tomber quand il a bu trop d’alcool».

La parution du récit Le deuxième verre, édité chez Druide, est prévue pour le 1er février 2022.