Des perfectionnements crédités pour faciliter le retour à l’emploi

Le Regroupement des cégeps de Montréal offre des perfectionnements crédités de courte durée aux chômeurs, pour faciliter leur retour à l’emploi. Ces formations sont élaborées avec l’aide de Services Québec de Montréal et du Conseil emploi métropole.

Dans un communiqué de presse, les partenaires annoncent que 14 perfectionnements crédités, admissibles à un soutien financier du gouvernement, sont offerts à temps plein à partir de février 2022. Les formations sont d’une durée moyenne de 2 à 4 mois.

Rappelons que ce programme se veut une réponse à «l’évolution rapide du marché du travail». Il vise à orienter les travailleurs d’expérience vers des domaines pour lesquels les employeurs cherchent de la main-d’œuvre.

«Alors que de nombreux secteurs de l’économie développent leurs activités à l’aide de nouveaux outils numériques, ces perfectionnements permettront aux personnes qui ont perdu leur emploi de mettre à jour leurs compétences afin de suivre l’évolution de leur profession, dans leur sphère d’activité, ou dans une sphère connexe», précise le communiqué.

Plusieurs perfectionnements offerts sont axés vers l’informatique, notamment en marketing numérique, en développement web et en animation et effets visuels. On trouve toutefois des formations en environnement et développement durable, en développement et gestion d’activités de loisirs et comme opérateur de production pharmaceutique.

L’inscription à ces perfectionnements doit se faire par l’entremise d’un agent d’aide à l’emploi de Services Québec. Les demandes, qui servent à évaluer l’admissibilité des participants, peuvent être complétées en ligne ou en téléphonant dans un bureau de Services Québec.

Les personnes admissibles pourront obtenir une aide financière du gouvernement du Québec et le remboursement de frais liés à la formation.

On peut consulter la liste complète des formations offertes, et leurs critères d’admissibilité, sur le site web gouvernemental Montez de niveau.