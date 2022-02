Vols de catalyseurs en baisse dans Rosemont?

Depuis la dernière année, de nombreux résidents de Rosemont ont témoigné sur les réseaux sociaux s’être fait voler le catalyseur de leur voiture. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), indique quant à lui que les postes de quartier 35 et 44, qui desservent le quartier, ont observé une baisse de ce genre d’effractions depuis l’été 2021.

Il est toutefois noté que cette estimation n’est basée que sur les vols rapportés, le nombre d’incidents pourrait donc être sous-estimé. «Ce type de crime est difficile à prouver, car les voleurs doivent être pris en flagrant délit ou formellement identifiés par des témoins, avec des preuves, les catalyseurs n’ayant pas de numéro de série», ajoute également la chargée de communication du SPVM, Anik de Repentigny.

Celle-ci souligne que le vol de catalyseurs, qui servent à réduire les émissions polluantes des voitures en brûlant plus efficacement les gaz du moteur, est en hausse importante depuis quelques années. En effet, le nombre rapporté d’effractions est passé de 323 en 2018 à 2219 en 2020. Les données pour 2021 ne sont pas encore disponibles.

Des matériaux recherchés

Les catalyseurs sont populaires auprès des voleurs en raison de la valeur des matériaux qui les composent. «L’augmentation des vols observée depuis 2018 est principalement causée par une augmentation importante du prix de certains métaux (palladium, rhodium, platine) que l’on retrouve dans les composantes des catalyseurs et dont la valeur a presque quadruplé au cours des trois dernières années», explique Mme de Repentigny.

Ces pièces seraient donc particulièrement populaires auprès des receleurs. «Le prix de revente varie selon le modèle de véhicule, mais se situe généralement entre 100 $ et 500 $ par convertisseur, pour un véhicule, et 500 $ à 1 500 $ pour une fourgonnette ou un camion, ajoute l’agente. L’accessibilité du convertisseur rend certaines marques de voitures plus ciblées.»

L’identification pour réduire les effractions

Une solution pour réduire ce genre de méfaits est d’identifier les catalyseurs. Le SPVM a d’ailleurs organisé des opérations d’identification l’an dernier. Cette initiative est gratuite et dure entre 10 et 20 minutes. Selon Mme de Repentigny, une opération de ce genre pourrait avoir lieu dans Rosemont–La Petite-Patrie au printemps. Il s’agirait d’après elle de la meilleure façon pour protéger son véhicule.