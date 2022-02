2000 $ pour un judoka prometteur de Rosemont

Félix Mercier-Ross pourrait avoir deux choix de carrière des plus intéressants qui se profilent devant lui. D’un côté, le jeune de 17 ans se démarque avec ses résultats au-dessus de la moyenne en sciences de la nature, profil sciences de la santé, au Collège de Maisonneuve. De l’autre, il est un judoka particulièrement doué.

L’athlète foule les tatamis depuis qu’il est âgé de 10 ans. Il raconte que c’est une initiation au judo lors de son cours d’éducation physique à l’école primaire qui l’a fait tomber en amour avec la discipline. «C’est un sport de combat, ça aide à dépenser son énergie. Mais il n’y a pas d’agressivité, en raison des règles. Je ne suis pas quelqu’un d’agressif, j’aime que ça m’aide à canaliser mon énergie», explique Félix.

Les derniers résultats de Félix (une médaille d’argent dans la catégorie senior chez les moins de 73 kg au Tournoi de développement de Repentigny en décembre 2021 et une médaille d’or dans la catégorie cadet chez les moins de 66 kg aux Championnats canadiens Élite 8 en janvier 2020) ne sont d’ailleurs pas passés inaperçus. L’adolescent de Rosemont–La Petite-Patrie a récemment obtenu une bourse de 2000 $ de la part des Fondations de l’athlète d’excellence et Georges St-Pierre. Cette somme devrait permettre à Félix de s’acquitter des frais de compétitions et autres dépenses liées à son sport. «C’est sûr que ça va aider. Plus on avance, plus les compétitions coûtent cher, donc cette aide est très appréciée», souligne-t-il.

L’adolescent l’avoue, il caresse l’objectif de participer aux Jeux olympiques. «C’est un bon encouragement d’avoir cette reconnaissance», précise-t-il.

En parallèle avec la pratique de son sport, Félix poursuit brillamment ses études. S’il désire travailler en santé, c’est surtout le domaine du sport qui l’intéresse. «Je voulais rester dans le milieu du sport. Santé et sport, ça va ensemble. Je me suis dit que c’était un programme qui pouvait m’ouvrir plusieurs portes dans cette avenue», conclut-il.