Le skateboard s’invite à Rosemont

Le 16 juillet, dans le cadre de la Jackalope Block Party, Rosemont accueillera une compétition de skateboard.

De 11h à 21h, le public pourra assister à une compétition de haut vol au parc Père-Marquette. À partir de 13h aura lieu la compétition des 13 ans et moins, suivie des qualifications femmes, puis hommes. Enfin, à partir de 21h30, après les podiums de chaque compétition, tout le monde aura la possibilité de tenter ses meilleurs tricks, avec un DJ set pour accompagner le tout.

Lors de cet événement, les gagnants de la catégorie avancée pourront obtenir une place pour le Jackalope Montréal, le plus important festival de sports d’action au Canada, qui se déroulera du 19 au 21 août, sur l’esplanade du Parc olympique, à Montréal. Près de 500 athlètes en provenance de 20 pays seront attendus pour s’affronter dans des compétitions de street skateboard, d’escalade de blocs et de breaking. Des démonstrations de freestyle motocross, de BMX et de base jump auront également lieu.