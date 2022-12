Des voleurs de casse-noisettes très insistants

Un palmier, deux plantes géantes, des bougeoirs, des plateaux de reçus, un distributeur de savon… Jared Tuck et son amie Sandra Forcier, les propriétaires du restaurant Ratafia, sur le boulevard Saint-Laurent, sont habitués à se faire dérober des objets décoratifs. Mais, cette fois, ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux.

C’est en passant devant leur établissement, alors que ce dernier était fermé, que les tenanciers ont remarqué qu’il manquait bizarrement quelque chose: leur casse-noisette, qui faisait le bonheur des enfants en cette période du temps des Fêtes et qui surplombait fièrement leur restaurant avec un grand plateau de biscuits à la main, avait disparu. Sidérés, ils se sont précipités à l’intérieur pour scruter les images de leur caméra de surveillance pour réaliser que des voleurs insistants leur avaient rendu visite deux fois plutôt qu’une.

Ils sont arrivés vers 19h20, ont essayé de le voler une première fois, mais n’ont pas réussi. Et puis, ils sont revenus environ 40 minutes plus tard avec des pinces coupantes pour le détacher et l’emporter.

Jared Tuck, copropriétaire, en entrevue à The Gazette