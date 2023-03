Rosemont réaménagera ses quartiers

Les élus de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie ont voté en faveur de la planification de l’aménagement du territoire par quartiers, lors de la séance du conseil du 6 mars. Ils garantissent ainsi que les nouveaux aménagements tiendront compte des caractéristiques et des identités spécifiques de chaque quartier de l’arrondissement.

«Le quartier est l’échelle d’intervention idéale afin de créer des milieux de vie favorisant la mobilité durable et dans lesquels il est possible de vivre, travailler et se divertir à proximité de chez soi», a déclaré par voie de communiqué le maire de l’arrondissement, François Limoges.

L’aménagement des quartiers mettra l’accent sur le verdissement, la mobilité, la qualité de vie, les loisirs, la culture et les commerces de proximité.

Pour le moment, les projets d’aménagement ne sont pas clairement établis. Les citoyens des 13 quartiers de l’arrondissement seront appelés à participer à leur élaboration au courant du printemps, ainsi qu’à l’automne, lors de séances de consultation publique.

L’Arrondissement a accordé un contrat de 203 571 $ à la firme américaine de conseil en ingénierie AECOM, dans le cadre de cette planification des aménagements.

Les étapes du projet pourront être suivies sur le site de Réalisons Montréal.

Rappelons qu’en 2021, l’Arrondissement avait «révisé en profondeur» son règlement d’urbanisme en faveur de la transition écologique, en ajoutant notamment l’obligation de végétaliser les toits des projets immobiliers d’envergure ainsi que des mesures de gestion des eaux de pluie.