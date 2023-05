Rosemont-La Petite-Patrie vous consulte pour mieux aménager son territoire

Une nouvelle démarche de planification urbaine a été lancée aujourd’hui par l’Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Nommée «Rosemont-La Petite-Patrie, un quartier à la fois», elle a pour but de mieux penser l’aménagement du territoire en fonction des différents quartiers, des différentes populations et de leurs enjeux distincts. Cette démarche s’inspire du Plan directeur de biodiversité de l’arrondissement pour accélérer la transition écologique.

Le souhait de l’Arrondissement est de développer une approche urbaine participative et locale. C’est pourquoi cette démarche, qui s’échelonnera de mai à décembre, prendra la forme d’activités dans l’espace public, de sondages et d’outils en ligne, de soirées citoyennes et d’entrevues avec différents groupes du milieu. L’arrondissement a été découpé en 13 quartiers pour respecter l’identité propre aux secteurs ciblés.

«Nous lançons l’invitation à toutes les Rosepatriennes et Rosepatriens, du plus jeune âge au plus vénérable, à s’exprimer à l’une ou l’autre des activités de consultation proposées au cours des prochains mois. Pour qu’ensemble, nous puissions planifier nos milieux de vie de demain: des voisinages d’hyper proximité où la mobilité durable est à la portée de tout le monde, dans lesquels il est possible de vivre, travailler et s’épanouir à 15 minutes de chez soi», indique le maire de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges.

Cette nouvelle planification urbaine devrait entrer en vigueur en 2050. Le document dressant le bilan des différentes activités avec les citoyens et les groupes concernés est prévu à la fin 2023.