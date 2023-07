La Promenade Masson, pour tout trouver

Artère commerciale majeure du Vieux-Rosemont, située entre la 12e Avenue et la rue D’Iberville, la Promenade Masson compte plus de 150 commerces. Épiceries, pharmacies, librairies, coiffeurs, boulangeries, services et magasins en tout genre y font commerce, sans oublier des restaurants et bars locaux qui attirent les plus jeunes du quartier.

La Promenade fut construite dans les années 1920 et 1930, avec le développement de la population rosemontoise. Alors desservie par un tramway, la Promenade comptait des immeubles commerciaux et de bureaux ainsi que des banques.

Depuis plusieurs années, la rue bénéficie d’une vitalité commerciale exceptionnelle, qui déborde même sur certaines avenues adjacentes. La Promenade Masson reflète la mixité du quartier: les commerces plus populaires côtoient les boutiques ou pubs branchés. À l’été, les résidents profitent de la rue en extérieur.

Les restaurants ouvrent leurs nombreuses terrasses et la municipalité installe des aménagements pour les promeneurs, par exemple les Quais Masson au coin de la 2e Avenue. Pour autant, le secteur de la Promenade Masson ne se limite pas à ses commerces. Le charme du Vieux-Rosemont réside aussi dans ses rues et ruelles résidentielles, qui sont synonymes de quiétude et de verdure. Les habitants y apprécient la vie familiale, rendue possible par les nombreuses écoles et parcs à proximité. Un sentiment de paisibilité se dégage ainsi du quartier.

Église Saint-Esprit-de-Rosemont

Édifice central et dominant de la Promenade Masson, l’église Saint-Esprit-de-Rosemont fut construite entre 1921 et 1933. Elle présente une grande valeur patrimoniale pour le quartier: la paroisse qui y était alors associée, alors appelée Sainte-Philomène, correspond aux premiers établissements dans Rosemont. Mis à part son caractère historique, l’église se remarque par son architecture: c’est le seul bâtiment religieux à Montréal de style art déco. Le site se refait présentement une beauté.

Parc du Pélican

Terrain de jeu pour les familles du quartier, le parc du Pélican jouxte la Promenade Masson. Ses collines gazonnées, ses terrains de sport, ses aires de jeu pour enfants, son parc canin, ou encore sa piscine et sa pataugeoire, en font un lieu de prédilection pour toute journée estivale ensoleillée.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.