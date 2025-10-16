«Archipel», une nouvelle oeuvre d’art public à Rosemont

La Ville de Montréal a récemment dévoilé Archipel, une œuvre d’art public innovante installée au complexe aquatique de Rosemont. Créée par les artistes Laurent Le Bel-Roux et Florence Viau, cette installation marque leur première contribution permanente à l’art public.

Le duo a été sélectionné en 2024 à la suite d’un concours sur invitation destiné à la relève artistique en art contemporain.

Une installation immersive

Selon un communiqué de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, Archipel se présente comme une série de formes ondulées, chacune unique en couleur et en silhouette, évoquant des flaques d’eau. Composée de 13 éléments distincts, l’œuvre rappelle des îles, des émotions et des pauses dans le rythme quotidien. Elle crée un paysage aquatique en perspective, à la fois ludique et contemplatif, qui reflète la diversité des usages du complexe aquatique de Rosemont.

L’œuvre s’inscrit dans le cadre du Plan directeur culturel de Rosemont–La Petite-Patrie 2021-2025. Ce projet est le premier concours d’art public mené par la Ville pour les artistes émergents.

Les artistes, Laurent Le Bel-Roux et Florence Viau, résident tous deux dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie. M. Le Bel-Roux est titulaire d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université du Texas à Austin. Mme Viau est étudiante à la maîtrise en arts visuels à l’Université Concordia.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.