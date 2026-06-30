Le cinéma en plein air de la Petite Italie est de retour cet été

La Petite Italie renoue avec sa tradition de cinéma en plein air. Au total, dix projections gratuites sont prévues dans le quartier, offrant aux résidents, aux familles, aux visiteurs et aux cinéphiles une occasion unique de se rassembler autour du grand écran, sous les étoiles.

La programmation de cette édition estivale se décline en deux volets distincts. D’un côté, des films italiens seront projetés au Parc Dante. De l’autre, des documentaires engagés prendront place à la Place Shamrock, invitant le public à réfléchir et à échanger sur des enjeux de société.

Toutes les projections sont entièrement gratuites, sans réservation requise.

Les soirées cinéma en plein air sont aussi pensées comme une invitation à explorer la richesse gastronomique de la Petite Italie. Les organisateurs encouragent les participants à se procurer leurs victuailles auprès des commerces locaux avant de s’installer confortablement dans le parc pour pique-niquer pendant la projection.

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