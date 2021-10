La radio communautaire pour s’épanouir

Une webradio communautaire, réalisée dans le quartier de Hodge-Place Benoit, reçoit un financement de près de 16 000 $ de l’arrondissement Saint-Laurent.

Les enfants d’âge scolaire préparent ces émissions. Il s’agit de développer leur sens de la citoyenneté et leur confiance en soi.

Ainsi, le programme jeunesse se nomme «HorizonS». Il est offert par l’organisme Bon Courage de Place Benoit.

Les participants abordent des thèmes associés à l’actualité à chaque séance et répondent à des questions soumises par des auditeurs.

De plus, ils sont aussi formés à choisir l’angle des sujets de conversation au long de discussions de groupe. Une animatrice les structure et y encourage l’implication des parents.

La tenue des épisodes s’ajuste en fonction du calendrier scolaire des membres.

Bon Courage de Place-Benoit fournit des services d’accompagnement et d’intégration auprès des familles et jeunes du quartier et ses environs. Des immigrants nouvellement arrivés constituent une importante portion des habitants.

Soutenir la radio communautaire

Le quartier Hodge-Place Benoit fait l’objet d’un projet de revitalisation urbaine intégré depuis 2006.

La somme de 16 667$ provient du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) pour contrer la pauvreté et la marginalisation.

La Ville de Montréal reçoit une enveloppe annuelle de 10 M$ du ministère de la Solidarité sociale (MTESS) pour financer des interventions en la matière.

Ainsi, l’organisme a obtenu deux autres montants de la Ville. Donc 5000$ découle du Plan d’action intégré en développement social, pour appuyer les services de dépannage alimentaire.

De plus, un montant de 18 500$ cible les activités de soutien à la persévérance scolaire et l’insertion socioéconomique des jeunes de 12 à 30 ans.

Bien que la somme soit légèrement en bas de ce qui était demandé (19 382$), la directrice, Kadiétou Savadogo, exprime sa satisfaction.

«Nous allons pouvoir réaliser un bon nombre de nos projets», avance Mme Savadogo.

Elle mentionne qu’une partie de l’aide dédiée à la prochaine saison de «HorizonS» servira à l’achat de meilleur matériel de pour mener à bien des projets de radio communautaire.