Un salon de coiffure ferme après 72 ans d’existence

Le salon de coiffure Helena, situé dans les galeries Norgate près de la station de métro Côte-Vertu, fermera ses portes le 31 mars après 72 ans d’existence. La propriétaire actuelle, Nuzzia Ferrara, a pris la décision de ne pas renouveler son bail et déménagera au sein d’un nouveau salon.

Après plus de 30 ans en poste, la propriétaire ne souhaitait pas s’engager à long terme dans un nouveau bail, ne sachant pas pour encore combien d’années elle comptait continuer avant de prendre sa retraite.

Bien qu’attristée par la fermeture, elle demeure sereine. «Dans un sens je suis contente que ça se passe de cette manière parce que sinon, j’aurais eu du mal à me détacher du salon», soutient Nuzzia Ferrara

Le salon Helena a ouvert en même temps que les galeries Norgate en 1950. Mme Ferrara était la cinquième propriétaire du commerce avec lequel elle est impliquée depuis 36 ans.

«J’ai commencé ici comme coiffeuse à 21 ans, raconte-t-elle 36 ans plus tard. Je me suis fait une bonne clientèle à mes débuts et après deux ou trois ans, j’ai décidé de me lancer et de devenir propriétaire.»

Selon elle, c’est la communauté qui s’est créée autour de son salon de coiffure qui en faisait sa force. «Ce n’était peut-être pas le salon le plus luxueux, mais c’était très convivial, partage-t-elle. Plusieurs amitiés se sont formées ici.»

Elle n’est pas près d’oublier les liens qui se sont formés avec ses clients. «Certains d’entre eux sont venus à mon mariage, au baptême de mes enfants, s’exclame-t-elle. On est vraiment devenus amis.»

Passion

Dès son adolescence, Nuzzia Ferrara savait qu’elle voulait être coiffeuse. «Quand j’avais 14 ans, je coupais déjà les cheveux des membres de ma famille, se souvient-elle. Ensuite j’ai passé quelques années en Italie pour apprendre le métier et j’ai commencé au salon Helena à mon retour au Canada.»

Il s’agit d’une véritable passion pour elle. «Faire plaisir à mes clients en leur donnant un look dont ils sont fiers, c’est ce qui est le plus satisfaisait pour moi dans mon travail», exprime-t-elle.

C’est pourquoi elle compte continuer à exercer ce métier dans un nouveau salon situé à l’intersection des chemins de la Côte-de-Liesse et Lucerne. «Je ne veux pas abandonner mes clients», dit-elle.

Dans ces nouveaux locaux, elle ne sera plus propriétaire. Elle espère cependant être en mesure d’y instaurer l’esprit de communauté qui s’est formée autour d’elle au fil du temps au salon Helena.

Galeries Norgate

Inaugurées en 1950, les galeries Norgate constituaient à l’époque le premier centre commercial couvert au Canada. Il est situé à l’intersection des boulevards Décarie et de la Côte-Vertu.

En 1956, il subit d’importants travaux d’agrandissement qui mèneront à la création d’un quartier de Saint-Laurent avec quelque 75 bâtiments qui seront construits aux alentours, dont les habitations Norgate.