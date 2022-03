Début des inscriptions aux activités culturelles printanières dans Saint-Laurent

L’arrondissement de Saint-Laurent a lancé mardi la période des inscriptions aux activités culturelles offertes ce printemps.

L’offre est diversifiée et s’adresse à tous. Pour les adultes, on trouve notamment des ateliers d’aquarelle, de décoration de gâteaux, de peinture à l’huile ou à l’acrylique, de poterie, de sculpture sur bois ou sur pierre et même des cours de vitrail.

Quant aux enfants et adolescents, ils pourront s’initier à l’aquarelle, aux bandes dessinées japonaises (mangas), à la poterie, aux échecs, au théâtre, à différents types de peinture et même à la couture!

La carte biblio-loisirs est requise pour s’inscrire aux différents ateliers. Celle-ci est remise gratuitement aux résidents à la bibliothèque du Boisé ainsi qu’à celle du Vieux-Saint-Laurent ou encore au Centre des loisirs ou au Complexe sportif de l’arrondissement.

Les différents cours débuteront dans la semaine du 18 avril prochain. L’inscription aux activités culturelles peut se faire en ligne au loisirs.montreal.ca.