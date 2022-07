Les voix de Saint-Laurent

Métro est allé à la rencontre des résidents de Saint-Laurent pour savoir ce qu’ils apprécient de leur quartier.

Alexsandra Fournier, 29 ans

Alexsandra a obtenu un travail comme chargée de projets en sécurité alimentaire chez VertCité il y a trois ans. Elle a depuis découvert un quartier qu’elle apprécie pour sa diversité.

«Il y a une belle diversité de résidents, et les secteurs du quartier ont de différentes ambiances. Ça fait un tout éclectique qui est vraiment intéressant. On a plein de belles initiatives communautaires. Il y a de belles découvertes à y faire. Mon coup de cœur personnellement est les Serres du dos blanc qui est vraiment une belle initiative d’agriculture urbaine hyperlocale.»

Alicia Salesas, 56 ans

Alicia Salesas a emménagé à Saint-Laurent il y a 12 ans afin de se rapprocher du lieu de travail de son mari. Depuis, elle apprécie son quartier notamment pour le sentiment de sécurité qu’il lui apporte, mais aussi pour ses bonnes adresses, notamment sur le boulevard Décarie.

«J’essaye d’encourager les commerces locaux le plus possible et c’est facile ici parce qu’on a un bon choix de boutiques et de services à proximité. J’aime aussi beaucoup la bibliothèque du Boisé et les parcs de notre quartier. Je m’y sens en sécurité.»

David Grekin, 61 ans

David Grekin a passé toute sa vie à Saint-Laurent. Il apprécie particulièrement l’ambiance qui y règne, et l’accès facile aux autres secteurs de Montréal par le réseau du métro.

«Il y a une belle diversité et on est près de tout. Je m’y suis toujours bien senti. J’ai eu un commerce de disques vinyle et de bandes dessinées d’occasion ici pendant plusieurs années. Même si j’ai dû la fermer, je continue à les collectionner aujourd’hui.»

Emmanuel Aijbokhan, 21 ans

Emmanuel a grandi à Saint-Laurent. Il a notamment joué avec l’équipe de basketball de la Ville alors qu’il était adolescent. Il étudie maintenant au Collège Vanier. Pour lui, Saint-Laurent, c’est la maison.

«J’ai de très bons souvenirs ici. Au centre du parc Beaudet, il y a un monument à la mémoire de soldats tombés au combat. Le nom de mon oncle y figure, donc Saint-Laurent va toujours être un endroit spécial pour moi.»

Ziad El Barbir, 51 ans

Ziad travaille au dépanneur KitKat près de la station du Collège depuis 8 mois. Il apprécie particulièrement le calme du quartier et l’état d’esprit avec lequel vivent ses résidents.

«Je tente de trouver un moyen d’emménager dans le quartier parce que j’aime sa tranquillité, ses parcs et la possibilité d’avoir accès à plusieurs services sans prendre la voiture. J’ai travaillé dans d’autres commerces au centre-ville et dans d’autres quartiers et je trouve les gens de Saint-Laurent particulièrement sympathiques.»