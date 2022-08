L’Heure du conte de Barbada aura finalement lieu à Saint-Laurent

À la suite d’une rencontre entre le conseil d’arrondissement de Saint-Laurent et Sébastien Potvin, connu sous son nom de drag queen Barbada de Barbades, l’Arrondissement a finalement décidé de maintenir l’heure du conte que l’artiste devait donner à Saint-Laurent.

L’activité aura lieu le samedi 5 novembre à 10h30 à la bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent et à 14h à la bibliothèque du Boisé dans le cadre de la programmation automnale des bibliothèques de l’Arrondissement.

«Je suis content […] d’avoir pu échanger librement et dans le respect mutuel avec le conseil de Saint-Laurent, indique Sébastien Potvin, par voie de communiqué. Il est important de répondre aux interrogations pour éviter tout malentendu. L’Heure du conte, activité que j’anime depuis 2016, a fait ses preuves [et] je me réjouis de pouvoir l’offrir cet automne à Saint-Laurent.»

Au début du mois de juillet, Le Devoir rapportait que le conseil d’arrondissement de Saint-Laurent avait mis un frein au projet des bibliothèques de Saint-Laurent de tenir cet événement. Il aurait prétexté un questionnement sur le traitement de l’inclusivité au sein de ses bibliothèques.

Une pétition en ligne demandant le maintien de l’activité avait par la suite été lancée par des membres de la communauté laurentienne, recueillant plus de 600 signatures.