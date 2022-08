Valérie Desroches, championne du monde de Parakaraté

Une Montréalaise au sommet du parakaraté. Valérie Desroches, originaire de Saint-Laurent et résidente de Rosemont, a eu l’opportunité de se rendre à Fort Lauderdale, en Floride, pour concourir dans la catégorie Kata des championnats du monde de karaté de la World Union of Karate-Do Federations le 6 juillet dernier, et est repartie avec la plus belle des médailles.

Ce tournoi d’envergure réunissait près de 1500 athlètes provenant de 45 pays, et Valérie Desroches participait pour la première fois à des championnats du monde. Atteinte d’autisme, de dyspraxie (un trouble de développement moteur) et d’hypertonie (un tonus musculaire trop élevé), elle a réussi à surmonter au fil de sa vie ces différents handicaps, afin de pouvoir atteindre les sommets dans son sport de cœur qu’est le karaté, elle qui le pratique depuis l’âge de neuf ans. « J’ai obtenu ma ceinture noire au début de la trentaine. J’ai fait des combats compétitifs pendant quelques années, mais je préfère maintenant me consacrer au kata, une démonstration de mouvements qui simule un combat imaginaire. »

Ayant été à plusieurs fois victime d’exclusion à cause de ses déficiences, Valérie Desroches s’est constamment battue jusqu’à arriver à ce jour où elle remporte la plus belle des médailles dans les championnats du monde WUKF.

Également orthopédagogue dans une école de Saint-Laurent, elle a également coécrit un livre inspiré de sa vie personnelle, intitulé Un combat pour l’inclusion.