Préserver l’autonomie des aînés de Saint-Laurent

Un programme nommé CommunAînés aide technique en santé (CATS) permet depuis quatre mois aux aînés de Saint-Laurent d’obtenir gratuitement un prêt d’équipement de mobilité. Ainsi, 44 prêts ont déjà été effectués en date du 15 septembre.

Ce projet initié par l’organisme CommunAînés a pour but d’éviter les chutes et de donner confiance aux aînés afin qu’ils demeurent actifs.

Un partenariat avec l’organisme Collaboration santé internationale (CSI) permet à l’équipe de gériatrie sociale de Saint-Laurent d’obtenir des marchettes, bancs de transfert, cannes, fauteuils roulants et autres équipements de mobilité reconditionnés.

«On parle de tout ce qui peut aider un aîné à se déplacer, à pouvoir participer à des activités de loisir, à maintenir son autonomie, mais aussi à la regagner», indique le coordonnateur du projet CommunAînés, Luis Segovia.

Selon le directeur général de la fondation AGES, Stéphane Lemire, qui chapeaute six programmes de gériatrie sociale au Québec, 1,5% des aînés se retrouvent à l’hôpital chaque année en raison d’une chute.

M. Lemire estime le coût de leur hospitalisation à plus de 24 000$ et pourrait grimper à37 000$ avec les frais d’hébergement de longue durée qui s’appliquerait au tiers de ces visites.

«Ça ne compte pas les frais reliés à, par exemple, les remplacements de hanches, la chirurgie et la réadaptation, indique M. Lemire. On s’est arrêté à 37 000$ parce que c’était déjà suffisant pour démontrer que si on peut éviter 45 hospitalisations, on rembourse entièrement ce que ça a coûté au gouvernement pour soutenir la gériatrie sociale.»

Prise en charge

Lorsqu’une demande est reçue au programme CATS, une rencontre est planifiée afin de rencontrer l’aîné en question. Un suivi est aussi effectué avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île de Montréal.

«Lorsqu’un aîné est recommandé, on veut d’abord s’assurer de son consentement à recevoir notre aide […] et lui expliquer en quoi cela consiste, explique M. Segovia. Pour la demande d’un aîné, on s’assoit avec lui pour s’assurer que c’est la bonne solution adaptée à ses besoins […] tout en consultant le CIUSSS pour avoir toutes les informations nécessaires à son accompagnement.»

Avant que le prêt soit effectué, les bénéficiaires du programme reçoivent également des consignes et de la documentation de sécurité afin d’éviter les accidents.

L’objectif de M. Segovia est d’aider chacun des aînés du quartier qui estiment avoir besoin de ce service. «Il n’y a pas de limite, affirme-t-il. J’ai toujours au minimum trois ou quatre de chaque équipement de disponibles.»

Les personnes désirant faire une demande dans le cadre de ce programme peuvent le faire en contactant CommunAînés au 514-708-6288.