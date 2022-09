Vous avez moins de bidous à mettre sur une table d’hôte fancy? Métro a regroupé des adresses qui offrent un menu à moins de 15$ pour vous régalez pour pas cher dans chaque quartier de Montréal.

Ile-des-Sœurs / Verdun

Shish Verdun

Ouvert à partir de 11h tous les jours, la place sert de la cuisine du Moyen-Orient préparée avec des produits locaux. Assiettes de shish-taouk (servi avec riz et deux choix de salades), assiettes de couscous et repas de falafel sont servis pour moins de 15$. Des versions de ces plats en sandwichs sont aussi disponibles pour les gens pressés.

Adresse : 5001, rue Wellington, Verdun, Montréal Site web

Station W

Ouvert depuis 2013, Station W offre de succulents sandwichs déjeuner, dont un végane, à moins de dix dollars. On y vend également quelques options de grilled-cheese, des sandwichs et des bols végé, ou non, pour moins de 15$. Tout est fait maison en plus, parle-moi de t’ça!

Adresse : 3852, rue Wellington, Verdun, Montréal Site web

Casse-croûte normand

Envie de comfort food? Ce casse-croûte risque de vous plaire. Au menu : plusieurs burgers et poutines classiques ou réinventés – aux saucisses, au hot chicken et aux légumes – sont entre autres servies pour vous remplir la panse à prix d’ami.

Adresse : 4626 rue de Verdun, Verdun, Montréal Site web

Lachine/Dorval

Chez L’Gourmand

Les poutines et les sandwichs de Chez L’Gourmand rentrent dans le budget. Yé! Parmi les choix à mettre entre deux pains : smoked meat, poulet pané, légumes ou porc sont à essayer. L’option en trio respecte même les critères de prix, pas pire hein!

Adresse : 3235 rue Notre-Dame, Lachine, Montréal Site web

Falafel St.Jacques

Ouvert depuis 2015, le resto propose des plats d’humus, du shish-taouk végétarien, des pitas au falafel, bref, tout pour vous régaler pour des peanuts. Plus d’une vingtaine de salades risquent de combler vos envies de crounch-crounch santé.

Adresse : 323 rue Chabanel O, Lachine, Montréal Site web

Onestop Caribbean cuisine

Spécialisé en cuisine caribéenne, le resto offre des assiettes de poulet à 8,88$ le midi du mardi au vendredi, servi avez riz, plantain et pois. La place sert aussi du tofu sauté et un ragout de lentille pour les non-carnivores.

Adresse : 334 rue Saint-Jacques, Lachine, Montréal Site web

Lasalle

Maison de Séoul

Resto de bouffe coréenne authentique, l’endroit offre les fameux pogos coréens : saucisse enrobée de farine croustillante saupoudrée de sucre, avec l’option de les garnir de fromage et/ou de jalapenos. Le Gimbal, un plat de street food coréen qui ressemble aux sushis, y est également proposé à moins de 15$.

Adresse : 470 avenue Lafleur, LaSalle, Montréal Site web

Sous Le Palmier

Ici, on mange haïtien : de réconfortants plats de griot, de poulets ou de légumes y sont servis à un petit peu moins de 15$. Quelques ordis sont disponibles sur place pour faciliter les travaux scolaires d’équipe. Parfait pour la rentrée!

Adresse : 2046, rue Lapierre, LaSalle, Montréal Site web

Punjab Delight

Ouvert depuis 2015, on y concocte des plats indiens authentiques, dont plusieurs végétariens. Soupes de lentilles, de légumes, samosas, paneer, thalis et currys promettent de vous réchauffer – corps et âme – par temps froids.

Adresse : 1661 Av Dollard, LaSalle, Montréal Site web

Saint-Laurent

Omnivore Grill

Plats légers et santé vous y attendent. Les tartines à l’humus, à la sauce à l’ail et au labneh sont véritablement délicieuses. De délicieux sandwichs au bœuf, au poulet, au poisson et au végé-pâté ne feront pas exploser votre budget.

Adresse : 4306 boul. Saint-Laurent, Montréal Site web

Restaurant Rizière

En plus d’être succulents, leurs dumplings et leur Chow Mein ne font pas trop mal au porte-feuille. Les deux options sont offertes à la viande (bœuf, crevettes, poulet) ou encore en versions végétariennes (légumes et/ou œufs).

Adresse : 4495 boul. Saint-Laurent, Montréal Site web

Hang Time Pizza

Cette pizzeria de style new-yorkaise et de style détroit (épaisse et carré) installée au centre-ville a maintenant une succursale dans Saint-Laurent. On y commande des pizzas à la pointe et des poutines aux frites gaufrées.

Adresse : 3832 boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal Site web

West Island

Dawat

Ce resto indien offre un menu midi express : plats de curry, de poulet au beurre, de paneer et de légumes sont servis avec pain naan, riz, patates, et boisson gazeuse pour moins de 14$.

Adresse : 1808 boul. Sunny Brooke, Dollard-des-Ormeaux, Montréal Site web

Café Milano

Fan de sandwich? On en offre au thon, au saucisson, végétarien et végétalien! Des salades protéinées sont aussi disponibles. Vous pouvez accompagner le tout d’un p’tit café fait d’un mélange maison italien.

Adresse : 46-F boul. Brunswick, Pointe-Claire, Montréal Site web

Humus bol

Un peu comme chez Subway, ce comptoir vous donne le contrôle sur la création d’un bol ou sandwich santé! Choisissez entre bol ou rouleaux, vos garnitures, votre protéine et le tour est joué! Options de viandes, de poissons et options végé sont disponibles.

Adresse : 3339G boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux, Montréal Site web