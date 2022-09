La piste cyclable du boul. Thimens en voie d’être prolongée

Le prologement et la sécurisation de voies cyclable sont prévus.

Le conseil d’arrondissement de Saint-Laurent a octroyé un contrat de 162 000$ à la firme WSP pour la réalisation d’un concept d’aménagement d’une piste cyclable sur le boulevard Thimens entre l’entrée véhiculaire de Bombardier près de la rue Stewart.

Ce contrat vise également à la production d’un concept pour prolonger cette voie cyclable sur la rue Tassé entre les rues Grenet et Cardinal, en plus d’améliorer l’axe cyclable qui existe déjà sur cet axe entre les rues Cardinal et Champigny.

Il s’agit d’un nouvel élément de son projet de «bande verte Thimens» qui avait débuté il y a plusieurs années, notamment par la mise en place d’une piste cyclable sur le boulevard Thimens entre le boulevard Cavendish et l’entrée véhiculaire de Bombardier près de la rue Stewart.

Le dernier tronçon de la voie cyclable tardait à être réalisé, notamment en raison de la disponibilité du terrain appartenant à Bombardier sur lequel la piste cyclable devait être construite jusqu’au boulevard Marcel-Laurin.

L’an dernier, des accords ont été conclus entre Bombardier et la Société de transport de Montréal (STM) puis entre la STM et la Ville de Montréal afin que ce terrain soit disponible pour ce projet. La firme WSP se chargera donc de vérifier si les concepts réalisés en 2013 sont encore valides.

Sécurisation

Sur la rue Tassé, des marquages au sol existent déjà entre les rues Cardinal et Stewart, désignant cette portion de la rue comme en étant une de partage entre voitures et vélos. Cependant, l’Arrondissement souhaite étudier d’autres options plus sécuritaires pour les cyclistes.

«Cet aménagement ne répond plus aux normes d’aménagement du MTQ, indique-t-on dans les documents décisionnels du conseil d’arrondissement. De plus, la présence de trois écoles et une forte densité résidentielle génèrent un flux piétonnier important ainsi que des débits véhiculaires considérables.»

L’entreprise WSP produira donc trois scénarios de réaménagement pour ce secteur. L’Arrondissement choisira alors l’un d’entre eux, qui sera ensuite conceptualisé. Le mandat de la firme se terminera en mars 2023, après quoi les prochaines étapes du projet pourraient être entamées.