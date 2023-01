Organisme recherché pour offrir des cours de danse

La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement de Saint-Laurent lance un appel de propositions afin de trouver un organisme pouvant offrir une programmation de cours de danse au Centre des loisirs de Saint-Laurent.

Cet appel de propositions vise l’octroi d’un contrat pour une programmation annuelle allant de l’automne 2023 jusqu’au printemps 2026.

«Toutes les propositions seront évaluées selon les critères établis dans le devis et l’arrondissement de Saint-Laurent n’est pas dans l’obligation d’accepter l’une des propositions reçues», indique l’administration dans un communiqué.

Structure organisationnelle

La programmation annuelle comprendra une session d’automne allant de la mi-septembre à la mi-décembre et une session d’hiver allant de la mi-janvier à la mi-mai. Une courte session de printemps est également possible, mais non obligatoire, de la mi-mai à la mi-juin.

La direction procédera au prêt gratuit de locaux situés dans le Centre des loisirs pour l’ensemble de la programmation des cours et elle détiendra l’entière responsabilité de la gestion des installations du Centre des loisirs. De plus, elle approuvera le contenu de la programmation et la tarification des cours de danse offerts aux citoyens.

L’arrondissement ne versera aucune contribution financière dans le cadre de cette activité.

Dépôt du projet

Les soumissionnaires doivent télécharger les documents Appel de propositions pour la gestion d’une programmation de cours de danse et Tableau de proposition pour la programmation de cours de danse qui se trouvent sur le site Internet de Saint-Laurent. La soumission doit être rédigée en français à l’aide d’un traitement de texte et être signée par le dépositaire du projet.

La soumission et le tableau remplis doivent être transmis par courriel à l’adresse saint-laurent.loisirculturel@montreal.ca.

Pour être valide, toute proposition doit être reçue d’ici le 7 mars 2023, à 10h.