Place à la 30e Féerie d’hiver!

La population laurentienne est invitée à célébrer les joies de l’hiver et à profiter de diverses activités hivernales, ludiques et gratuites à l’occasion du 30e anniversaire de la Féerie d’hiver, placée sous le thème de la plage et de l’été.

Les festivités s’amorceront le vendredi 17 février, de 18h à 19h, avec du patinage en musique au parc Beaudet, situé à l’angle de la rue du Collège et du boulevard Décarie.

Deux jours plus tard, le dimanche 19 février, de 11h à 15h, les activités se poursuivront au parc Gohier, à l’angle des rue de l’Église et Buchanan. Le parc sera alors habité d’une ambiance estivale.

Bercées par des sonorités de musique latine, plusieurs activités familiales mettront la plage en vedette. À l’horaire, mentionnons des jeux gonflables, du soccer bulle, des projections sur écran géant, un cours de danse latine et un spectacle de cirque. Ces animations s’ajoutent aux classiques de la Féerie, comme la carriole tirée par des chevaux ainsi que la distribution de chocolat chaud.

À noter que les activités de la Féerie pourraient être annulées en cas de pluie ou de froid intense.