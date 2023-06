Un service gratuit pour aider les entreprises à atteindre l’excellence

L’arrondissement excentré de Saint-Laurent abrite un vibrant écosystème d’entreprises. Au cœur de cette vitalité, l’organisme à but non lucratif (OBNL) Excellence Industrielle Saint-Laurent joue un rôle crucial, offrant soutien et ressources à ces entreprises. Il aide gratuitement ces dernières à résoudre leurs défis pour les tirer vers le haut.

Selon Leesa Hodgson, directrice générale d’Excellence Industrielle Saint-Laurent, l’arrondissement présente une grande diversité d’industries. «Nous avons des entreprises allant de la petite startup technologique à la grande multinationale en passant par les PME traditionnelles», explique-t-elle. En raison de cette variété, la mission de l’OBNL est tout sauf monotone.

Le rôle principal de cet organisme est de faciliter le développement économique dans l’arrondissement, en visant particulièrement l’industrie. Et la meilleure façon d’y parvenir, selon Mme Hodgson, est de fournir une aide adaptée et ciblée aux entreprises locales. «Notre approche est de fournir des ressources et du soutien adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise. C’est notre façon de contribuer à la prospérité de Saint-Laurent», déclare-t-elle.

Nous voulons donner aux entrepreneurs les outils dont ils ont besoin pour réussir. Notre objectif est de contribuer à une économie forte et résiliente à Saint-Laurent. Leesa Hodgson, directrice générale d’Excellence Industrielle Saint-Laurent

«Ce qu’on fait, c’est aider les entreprises à s’implanter. On va rechercher des terrains, regarder l’accès à tout ce qui est immobilier: est-ce qu’il y a des espaces en ce moment de disponibles? Lorsqu’une entreprise veut s’installer sur le territoire, on va l’aider aussi à faire tout le lien avec les permis, le zonage, et cetera», énumère Mme Hodgson.

12% du PIB du Québec à Saint-Laurent

«Notre mission est non seulement de soutenir la croissance économique, mais aussi de contribuer à la construction d’une communauté plus durable et innovante», souligne Mme Hodgson.

Pour ça, Excellence Industrielle Saint-Laurent mise sur le local. Après avoir récemment réalisé une enquête pour mieux connaître les compétences professionnelles des résidents de l’arrondissement, elle sonde actuellement les entreprises sur leurs besoins pour les mettre en adéquation avec une main-d’œuvre «locale».

La directrice de l’OBNL souligne que les enjeux de ressources humaines sont les plus fréquents, au sein des entreprises manufacturières. «L’équipe chez nous arrive avec un regard tout neutre, on est vraiment du côté de l’entreprise. Je le disais tantôt, notre mandat premier, c’est d’aider l’entreprise», rappelle-t-elle. Rien que pour leurs virages numériques, Excellence Industrielle Saint-Laurent accompagne 100 entreprises par année.

Notre objectif est de faire de Saint-Laurent un endroit où il fait bon faire des affaires, travailler et vivre. Et nous sommes déterminés à continuer à travailler dur pour y parvenir. Leesa Hodgson, directrice générale d’Excellence Industrielle Saint-Laurent

Un des principaux défis sera d’optimiser l’espace disponible sur le territoire. Pour cela, l’OBNL mise sur le raccourcissement des chaînes d’approvisionnement, en mutualisant des équipements ou des ressources humaines, par exemple. Elle vise ainsi à mettre en lien les entreprises installées localement afin d’«encourager la fabrication circulaire».

Mais le défi du moment, «c’est vraiment le manque d’espace. On a vraiment exploité le terrain au maximum et les entreprises cherchent à avoir des terrains, cherchent à construire et on en a de moins en moins.»

Saint-Laurent en chiffres

L’arrondissement de Saint-Laurent compte 102 104 habitants* et près de 106 000 travailleurs. Son parc industriel est le deuxième le plus important de tout le Québec et représente 12% du PIB de la province. Il est notamment propulsé par de grandes entreprises telles que Bombardier, CMC Electronics, L’Oréal ou encore Eriksen.



«On a quand même des grands donneurs d’ordre. Ce sont ces entreprises qui à elles seules vont tirer le PIB vers le haut. Mais il faut avoir un équilibre entre les grandes et les plus petites entreprises. C’est ça qui fait un parc industriel sain», tempère Mme Hodgson.



Sur les 4136 entreprises présentes à Saint-Laurent, 630 opèrent dans le secteur manufacturier. Elles génèrent pourtant 33 150 emplois, soit près d’un tiers des travailleurs de l’arrondissement.

Un soutien «sur mesure»

L’une des principales initiatives de l’organisme est la mise en place de formations destinées aux entrepreneurs locaux. Ces formations couvrent une gamme de sujets allant de la gestion financière à la stratégie de développement durable.

Mais la mission de l’OBNL ne s’arrête pas là. En plus de ses formations, Excellence Industrielle Saint-Laurent offre un soutien sur mesure aux entreprises locales. Cela comprend des consultations personnalisées, une assistance technique et un soutien dans la recherche de financements. Selon Mme Hodgson, ces services peuvent faire une différence significative pour une entreprise en croissance.

«Nous travaillons directement avec les entreprises pour comprendre leurs besoins et leurs défis. Cela nous permet de fournir un soutien sur mesure qui peut vraiment aider une entreprise à prospérer», explique-t-elle. Cette approche personnalisée a permis à de nombreuses entreprises de l’arrondissement de Saint-Laurent de bénéficier des services de l’OBNL.

Ingénieurs, experts en ressources humaines… Certaines équipes se rendent sur place, au cœur même des installations, afin de faire un diagnostic. «Parfois, des cabinets de conseil vont dire aux entreprises d’acheter tout un équipement pour moderniser leur usine. Mais lorsqu’on se rend sur place, on se rend compte qu’avant ça, sans dépenser des milliers de dollars en investissement, quelques améliorations peuvent faire la différence», analyse la directrice de l’OBNL.

Les entreprises peuvent venir gratuitement se former sur de nouvelles pratiques innovantes au centre d’excellence industrielle qu’abrite Excellence Industrielle Saint-Laurent. Photo: Gracieuseté, EIS-L.

Le guichet Développement économique Saint-Laurent (DESTL) a été transformé en Excellence industrielle Saint-Laurent il y a 5 ans. Sa vocation a aussi changé. Elle abrite un des quatre centres d’expertise industrielle du Québec – un mandat qui lui a été confié par le ministère de l’Économie.

Cette mission précise, d’épauler les entreprises manufacturières dans la modernisation et l’innovation, s’étend à présent à toute la métropole et au-delà, jusque dans les Laurentides, la Montérégie et l’Outaouais.