La rue Decelles fera plus de place aux piétons

Trottoirs élargis, chaussée réduite, végétalisation, intersection surélevée: la rue Decelles, dans le Vieux-Saint-Laurent, sera réaménagée de façon permanente entre les rues Sainte-Croix et Décarie. Elle deviendra plus conviviale et sécuritaire pour les piétons.

En élargissant le trottoir à certains endroits, on vise à «créer un effet ondulé» pour faire ralentir les automobilistes, a expliqué l’ingénieure et chargée de projets à l’Arrondissement Saint-Laurent, Yasmina Abdelhak, lundi, lors d’une séance de consultation publique. La rue Decelles est notamment très empruntée par les étudiants qui se déplacent à pied entre la station Côte-Vertu du métro et les cégeps Vanier et de Saint-Laurent.

Au total, 275% plus d’espace sera consacré aux piétons et à la végétation. Ainsi, la chaussée sera réduite à quatre mètres, et la bande cyclable déjà présente sera conservée. Le trottoir sera élargi de plusieurs mètres, allant jusqu’à quatre mètres de large entre les rues Sainte-Croix et Saint-François-Xavier. De nouvelles plantations parsèmeront les trottoirs.

Seulement huit espaces de stationnement seront conservés — trois entre les rues Saint-Germain et Ouimet et cinq entre les rues Ouimet et Décarie.

Le projet de réaménagement offrira une rue Decelles «embellie et conviviale», qui permettra une «déambulation confortable et sécuritaire», a conclu Mme Abdelhak. Le coût des travaux est estimé à un peu plus de 2,5 M$. Selon l’échéancier établi, ils commenceront à l’automne 2023 et se termineront à l’automne 2024.

Notons que le projet a été lancé initialement en 2018, avec des aménagements temporaires. Plusieurs autres consultations publiques avaient été tenues à l’époque. La dernière phase des travaux, pour installer des aménagements permanents, avait toutefois été mise sur pause en raison de la pandémie de COVID-19

La rue Decelles. Nicolas Monet/Métro

Un projet pour les résidents de la rue, ou pour le transit?

Plusieurs résidents ont interpellé les élus et les fonctionnaires de l’Arrondissement pour souligner l’importance de préserver les places de stationnement de la rue Decelles, celles-ci se faisant déjà rares dans le secteur.

«Si vous voulez enlever des places de stationnement, je m’oppose à 100%, a lancé une mère de famille. C’est très difficile pour moi de se stationner sur la rue et d’avoir deux enfants dans les bras le soir, quand papa n’est pas là.»

Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren et chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville, lors de la séance de consultation publique. Nicolas Monet/Métro.

Par ailleurs, des interventions citoyennes réitéraient l’importance d’avoir un espace animé pour les résidents avoisinants, et non seulement des aménagements pour ceux qui transitent par la rue. Plusieurs ont souligné que les bacs d’agriculture urbaine et les bancs qui avaient été demandés lors de consultations précédentes n’étaient plus inclus dans la dernière mouture du projet. «On a retiré des éléments en faveur des citoyens résidents», a déploré une citoyenne.

«Il faut être réaliste, c’est principalement une rue de passage», lui a répondu le directeur des travaux publics de Saint-Laurent, François Lapalme. «Il n’y a pas de commerce. Ce n’est pas un lieu de rencontre.»

«Ce qu’on entend, c’est qu’on veut un lieu vert, animé et consacré aux résidents, a commenté à Métro après la séance Aref Salem, le conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, dans lequel se trouve le segment de la rue Decelles qui sera réaménagé. «C’est exactement ce qu’on est en train de faire.»