Une «culture du foot» qui évolue à Saint-Léonard

L’Association de Soccer de Saint-Léonard fête cette année son 40e anniversaire. Un moment pour ses dirigeants de réfléchir au chemin parcouru à travers les décennies.

Pour le président de l’organisation, Franco Conciatori, et son directeur technique, Roldy Théodore, l’histoire du Club s’est d’abord construite grâce à l’immigration. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux Italiens ont traversé l’Atlantique, avant de s’installer à Montréal. « Ils amenaient avec eux une culture du foot de leur pays d’origine, résume M. Théodore. Par la suite, ça s’est bâti comme ça, naturellement. »

Oui, il y a eu des bâtisseurs. Mais, on ne pourrait pas vivre sans tous les bénévoles qui nous ont aidés, et sans le soutien que les parents nous ont offert à travers les années. – Roldy Théodore, directeur technique de l’Association de Soccer de Saint-Léonard

À ses débuts, le Club ne comptait qu’environ 200 membres. Loin du succès qu’il est devenu aujourd’hui. Certains de ses adversaires de l’époque, tel le Hermès Club ou Superga n’ont d’ailleurs pas survécu au passage du temps, disparaissant entre-temps. « Dans les années 1970 et 1980, pour les immigrants, c’était d’abord une façon de se réunir, rappelle pour sa part M. Conciatori. Ils se retrouvaient pour jouer, avant d’aller manger ensemble, par exemple. » Pour lui, ce qui explique la longévité de son association est qu’elle a toujours voulu avoir une mission éducative, en plus de l’aspect social.

Les deux hommes soulignent d’ailleurs avec fierté que le Club a été à l’avant-garde pour l’implantation d’équipes féminines en son sein. « On a aussi grandi parce qu’on a toujours été prêt à s’adapter, et que nous nous sommes donné des standards élevés », souligne M. Conciatori.

Pour évoluer à travers les années, l’organisation a également pu compter sur la stabilité de son administration, qui en a défini la vision. C’est Joseph Primiani qui, entre 1978 et 1979, a fondé l’association. Il en est devenu par la même occasion son président, un poste qu’il a occupé pendant 30 ans. « Souvent, les gens passent plus de temps à régler leur problème à l’interne qu’à avancer, souligne M. Conciatori. Dans certains clubs, les administrations se succédaient rapidement. Malgré nos 40 ans, je ne suis que le deuxième président du club. Ça démontre notre stabilité. »

Une mission sociale

Malgré le nombre important d’anciens du club qui ont atteint les rangs professionnels, l’objectif reste toujours d’éduquer les joueurs. « Il ne faut pas commencer à jouer pour devenir le prochain Ronaldo, s’exclame M. Conciatori. Il faut d’abord jouer pour s’amuser. Si le succès vient, tant mieux. Mais ça reste un sport et on est là pour s’amuser, il ne faut pas l’oublier. »

M. Théodore est également du même avis. « On veut aussi former de bons citoyens. Ce n’est pas tout le monde qui aura la chance d’aller chez les pros. On veut inculper de bonnes valeurs à nos joueurs et mettre l’accent sur l’éducation », ajoute-t-il.

La collaboration et le support, tant de l’arrondissement, que des parents ou des anciens joueurs qui sont restés impliqués est un dernier élément qui explique le succès du club, selon les deux hommes. Ils perçoivent d’ailleurs l’organisation comme une grande famille. « Oui, il y a eu des bâtisseurs. Mais, on ne pourrait pas vivre sans tous les bénévoles qui nous ont aidés, et sans le soutien que les parents nous ont offert à travers les années », conclut M. Théodore.

De célèbres anciens

Outre Alex Bunbury, plusieurs anciens de l’Association de soccer de Saint-Léonard ont connu de belles carrières. En voici quelques-uns :

Marc Dos Santos

Actuellement entraîneur des Vancouver Whitecaps de Vancouver dans la MLS, il a en outre été entraîneur-chef de l’Impact de Montréal entre 2009 et 2011.

Sandro Grande

Il a commencé sa carrière professionnelle en Italie en 1997, avec le Frentana Larino. En 2001, il a signé avec le club de Brescia, devenant le premier joueur né au Québec à évoluer avec une équipe de la Série A en Italie. Il a de plus représenté Équipe Canada entre 2004 et 2006. Il a pris sa retraite du soccer professionnel en 2010 et est maintenant directeur technique du Club de Soccer Les Étoiles de l’Est, à Laval.

Amandine Pierre-Louis

Après avoir évolué entre 2014 et 2017 pour l’Université de West Virginia, elle a été repêchée en janvier 2018 par le Sky Blue FC, une équipe de la National Women’s Soccer League. Choisie 6e au total, elle est devenue la première Québécoise à être sélectionnée au repêchage de la ligue.

Marco Rizzi

Sa carrière a commencé en 1988 avec le Supra de Montréal. Il a également joué dans la American Professional Soccer League et la MLS au cours de sa carrière, qui s’est terminée en 2002. Il a également fait partie d’Équipe Canada entre 1992 et 1995.