Agrandissement de Santa Cabrini: une nouvelle étape

Le projet d’agrandissement de l’hôpital Santa Cabrini passe à une nouvelle étape. Le gouvernement a débloqué près de 6 M$ pour l’élaboration d’un dossier d’affaires.

Annoncé en 2018, le projet d’agrandissement a pour but de construire une annexe de deux étages à l’hôpital, à son côté sud-est. Le bâtiment sera relié au pavillon central par une passerelle. Un stationnement de 348 places sera également construit du côté nord.

Le dossier d’affaires permet de définir de manière plus précise la forme que prendra un projet, et les moyens à mettre en œuvre pour le réaliser. Il s’agit d’une étape obligatoire pour les grands projets d’infrastructure publique, laquelle précède le lancement des appels d’offres.

Un montant de 5,7 M$ sera consacré à sa réalisation, sous la gestion de la Société québécoise des infrastructures.

«Au terme de ces travaux, l’hôpital Santa Cabrini pourra fournir à ses usagers des services de chirurgie encore plus modernes et efficaces, mais aussi plus sécuritaires, dans le cadre d’une expérience de soins bonifiée», a expliqué par communiqué Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Les nouvelles installations accueilleraient le bloc opératoire, qui comptera deux nouvelles salles d’opération et trois salles de réveil de plus. L’unité de retraitement des dispositifs médicaux et les services électromécaniques seront également abrités dans ces nouveaux espaces.

En augmentant les capacités du bloc opératoire, le projet devrait aussi permettre de réduire les listes d’attentes. Présentement, le taux d’occupation est situé à 95%

«Une fois concrétisé, ce projet d’agrandissement et de modernisation permettra une meilleure prise en charge, de même que des gains importants de fonctionnalité et de performance pour les usagers de l’hôpital Santa Cabrini», a pour sa part, déclaré Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal.

Le projet représente un investissement estimé à 96 M$. La Fondation Santa Cabrini en assumera 10 M$, le reste étant financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.