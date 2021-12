Où passer du temps à l’extérieur à Saint-Léonard cet hiver?

En plus d’être moins risqué que les rassemblements intérieurs, les activités extérieures procurent de nombreux bénéfices pour la santé mentale et physique.

Que ce soit pour jouer en famille, entre amis, ou simplement pour une balade, passer du temps à l’extérieur en hiver contribue à favoriser une meilleure santé mentale, et physique! Voici un éventail d’activités hivernales qui s’offrent aux résidents de Saint-Léonard.

Patiner à l’extérieur

Plusieurs patinoires extérieures seront ouvertes cet hiver dans l’arrondissement. Les citoyens pourront consulter le site internet de la Ville de Montréal pour connaître les conditions quotidiennes des patinoires extérieures de l’arrondissement.

Anneaux de glace: au complexe sportif Saint-Léonard et au parc-école Laurier-Macdonald.

Patinoires avec bandes: aux parcs Pie-XII, Ferland, Delorme et Ladauversière.

Patinoires sans bandes: au complexe sportif de Saint-Léonard, et aux parcs Ermanno-La Riccia, Luigi-Pirandello, Ladauversière et Giuseppe-Garibaldi.

S’initier au ski de fond et à la raquette

Dès que la neige sera tombée en quantité suffisante, les Léonardois pourront pratiquer le ski de fond aux parcs Delorme, Ermanno-La Riccia et Giuseppe-Garibaldi.

Ces courtes pistes aménagées pourront permettre de pratiquer ce sport en plein Saint-Léonard, à deux pas de la maison!

Pour ce qui est des raquettes, les habitants du quartier pourront venir découvrir cette activité amusante aux parcs Delorme, Coubertin et Giuseppe-Garibaldi.

Buttes à glisse

Petits et grands pourront venir glisser tout l’hiver sur les buttes de neige installées dans les parcs Delorme, Ferland et Coubertin.

Samedi hivernal

Participez à des jeux récréatifs et sportifs en famille dans les parcs de l’arrondissement en présence d’animateurs!

Les samedis hivernaux auront lieu du 5 février au 15 mars, de 13h à 17h. Ils s’adressent aux familles et aux jeunes de 8 à 12 ans, et seront gratuits.

Les participants devront s’inscrire en ligne à l’adresse loisirs.montreal.ca à partir du 5 janvier.

À noter que ce service en ligne permet d’effectuer des recherches dans la programmation de sports et de loisirs de l’arrondissement de Saint-Léonard ainsi que dans les autres arrondissements de la Ville de Montréal. La recherche peut se faire par lieu d’activité, par type d’activité ou par groupe d’âge.

Prêts d’équipements gratuits

Les résidents de l’arrondissement auront la possibilité d’emprunter gratuitement des équipements et accessoires de sports d’hiver dans le pavillon des parcs Delorme, Ferland, Courbertin et Giuseppe-Garibaldi, tels que des toboggans, des skis de fond et des raquettes. Les équipements peuvent être empruntés tous les jours, de 10h à 19h, ou selon la disponibilité du responsable sur place.

Les citoyens devront présenter leur carte Accès Saint-Léonard valide, ou une carte d’identité avec photo et adresse démontrant qu’ils résident à Saint-Léonard lors de l’emprunt.