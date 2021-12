Rétrospective: les moments marquants de 2021 à Saint-Léonard

En cette fin d’année, Métro Saint-Léonard vous propose un retour sur les événements locaux qui ont retenu l’attention au cours des 12 derniers mois. Voici un tour d’horizons de l’actualité en 2021 dans l’arrondissement.

JANVIER

La députée fédérale Patricia Lattanzio justifie son voyage durant la pandémie.

Cible de critiques pour avoir voyagé à l’extérieur du pays, la députée du parti libéral de la circonscription Saint-Michel–Saint-Léonard, Patricia Lattanzio, répond par une déclaration publiée sur Twitter précisant la nature de son déplacement.

Ce dernier était selon elle «essentiel et nécessaire», et était justifié par le déménagement d’une de ses filles en Irlande pour la poursuite de ses études.

Mme Lattanzio avait avisé le whip en chef du gouvernement, Mark Holland, au cours de l’été précédent, qu’elle devait effectuer le voyage.

Crédit Photo: Archives/Métro Média.

COVID-19: Saint-Léonard parmi les arrondissements les plus touchés.

Saint-Léonard figure parmi les arrondissements les plus durement touchés par la seconde vague de COVID-19 sur l’Île-de-Montréal.

Entre le 12 et le 18 janvier, le taux de positivité se hisse à 23,3%, selon les données de la Santé publique. C’est à ce moment-là la proportion la plus élevée sur l’île, bien au-dessus de la moyenne montréalaise de 14,5%.

Au cours des 28 jours précédant ce bilan, l’arrondissement déplorait 30 décès. Seul Montréal-Nord en avait recensé plus, soit 32.

Le maire Michel Bissonnet encourage les citoyens à respecter les mesures sanitaires, «même dans les activités extérieures», et réclame l’ouverture d’une nouvelle clinique de dépistage dans l’arrondissement.

FÉVRIER

Une adolescente abattue en pleine rue à Saint-Léonard.

Dans la soirée du 7 février, Meriem Boundaoui perd la vie alors qu’elle est prise au milieu d’une fusillade sur la rue Valdombre.

La Léonardoise de 15 ans était passagère d’un véhicule stationné et discutait avec trois individus qui se trouvaient sur le trottoir. Deux suspects masqués auraient fait feu sur la voiture avant de prendre la fuite.

Transportée à l’hôpital dans un état critique, l’adolescente succombe à ses blessures dans la nuit.

Le meurtre touche grandement la communauté de Saint-Léonard et de l’Est de Montréal, et marque le début d’une longue période pendant laquelle les violences par armes à feu font rage dans la métropole.

Crédit Photo: Cosmo Santamaria.

Le maire Michel Bissonnet atteint de la COVID-19.

Le maire de l’arrondissement de Saint-Léonard obtient un diagnostic positif à la COVID-19 le 11 février.

Après s’être isolé pour une douzaine de jours tout en continuant à assumer ses responsabilités à distance, il reçoit le feu vert de la Ville de Montréal pour reprendre ses activités en présentiel le 21 février.

Le maire de 78 ans a fait savoir qu’il est resté asymptomatique et a tenu à montrer l’exemple en déclarant «qu’il s’est fait un devoir de respecter toutes les consignes de la Santé publique pendant toute la durée de son confinement».

Crédit Photo: Archives/Métro Média.

Le centre Le Boulevard entièrement exproprié.

Si le centre commercial Le Boulevard devait initialement être amputé d’une partie de sa superficie dans le cadre du prolongement de la ligne bleue, le tribunal administratif a été convaincu des arguments avancés par les représentants de Crofton Moore, alors propriétaire du centre commercial, selon lesquels le fait d’exproprier une partie de sa superficie lui causerait de grands préjudices. Québec verse 115 M$ à la firme en février pour le rachat complet du Boulevard, achat qui prendra effet le 1er décembre.

Au début du mois d’août, la STM et le ministère des Transports annonceront finalement que Le Boulevard pourra continuer à opérer après le 1er décembre, provoquant l’indignation de nombreux propriétaires de commerces qui avaient déjà trouvé de nouveaux locaux où s’installer.

Crédit Photo: Archives/Métro Média.

MARS

Décès de l’ancien conseiller de Ville Vincenzo Arciresi.

Ancien conseiller de la Ville de Saint-Léonard, Vincenzo Arciresi s’éteint au début du mois de mars, à la suite de complications dues à la COVID.

L’homme politique léonardois a été conseiller municipal dans l’ancienne Ville de Saint-Léonard pendant 10 ans.

Intéressé par le monde de l’éducation, il avait également été pendant 27 ans président de la Commission scolaire Jérôme-le-Royer, devenue plus tard celle de la Pointe-de-l ’Île.

Il était de plus reconnu pour son engagement auprès de plusieurs associations et fondations italiennes au Québec.

Vincenzo Arciresi et sa famille reçoivent de nombreux hommages de la part de la communauté léonardoise, ainsi que du maire Michel Bissonnet, qui souligne sa contribution à la vie politique de l’arrondissement, tant au niveau municipal que scolaire.

L’aréna Martin-Brodeur transformé en site de vaccination.

Après une entente conclue entre le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et l’arrondissement, l’aréna Martin-Brodeur est aménagé pour devenir un centre de vaccination contre la COVID-19 en mars.

Il s’agit à ce moment-ci du deuxième site de vaccination ouvert sur le territoire du CIUSSS de l’Est.

Le centre de vaccination de l’aréna restera ouvert jusqu’au 23 octobre, date à laquelle il cessera ses activités en raison d’une baisse importante d’achalandage. Il sera le principal site d’inoculation en 2021 à Saint-Léonard.

Crédit Photo: Archives/Métro Média.

Ligne bleue: entre confiance et inquiétude.

Alors qu’un nouveau report du projet de prolongement de la ligne bleue du métro est confirmé en mars par la STM, le premier ministre François Legault fait savoir que l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) dans l’Est de Montréal oblige le gouvernement à réexaminer les plans initiaux.

De quoi faire réagir certains élus de Saint-Léonard, dont le maire Michel Bissonnet, qui rappelle que cette annonce risque de retarder le réaménagement de la rue Jean Talon Est.

Un projet majeur de revitalisation de l’artère commerciale principale de l’arrondissement, évalué à 15 M$, avait été annoncé en 2017. Celui-ci avait été suspendu afin d’arrimer les travaux à ceux des futures stations de métro.

AVRIL

Une nouvelle patrouille le soir pour renforcer la sécurité

En réaction à une double agression à l’arme blanche survenue au parc Ferland à la mi-mars, l’arrondissement annonce au début du mois d’avril la mise en place d’une nouvelle patrouille formée d’agents de sécurité afin d’assurer une surveillance nocturne dans les rues du territoire.

Une patrouille mobile est également ajoutée afin d’effectuer de la surveillance dans les parcs de l’arrondissement. Cette présence s’ajoute à celle des gardiens de parc déjà sur place.

Des locataires se mobilisent pour sauver leurs logements

Des locataires d’un immeubles de 22 logements situé sur la rue Jean Talon Est font face à des tentatives de «rénovictions» après le rachat de leur bâtisse en mars par le groupe Inspire, une firme d’optimisation et de rentabilisation d’immeubles résidentiels.

Une première manifestation est organisée par le collectif Action Dignité Saint-Léonard et les locataires le 8 avril, afin de dénoncer les méthodes employées par les nouveaux propriétaires pour les faire partir.

L’affaire sera finalement acheminée au tribunal administratif du Logement, qui devrait rendre sa décision en janvier 2022.

Au cours de l’année 2021, Action Dignité Saint-Léonard aura traité environ une trentaine d’affaires similaires dans l’arrondissement.

Crédit Photo: Archives/Métro Média.

MAI

Ligne bleue: Giovanni Da Verrazzano et Césira Parisotto évoqués comme noms d’une station

Le 3 mai, le conseil d’arrondissement approuve une motion réclamant qu’une des trois futures stations de métro de son territoire soit nommée en l’honneur de l’explorateur franco-italien Giovanni Da Verrazzano, à qui l’on doit la première évocation connue de l’expression «Nouvelle-France». Les conseillers donnent ainsi du coffre à une demande formulée par quatre associations représentant la communauté italienne au Québec.

Cette demande, bien qu’approuvée, suscite un vif débat. Évoquant l’importance de la parité hommes-femmes dans le paysage toponymique montréalais, la conseillère Lili-Anne Tremblay propose plutôt le nom de Césira Parisotto, fondatrice de l’Hôpital Marie Clarac et détentrice du titre de grande officière de l’Ordre national du Québec.

500 repas par jour pour aider les gens dans le besoin durant le ramadan

Une campagne caritative organisée par le restaurant léonardois Le goût du bled, en collaboration avec le groupe El Yed Fel Yed, connaît un succès retentissant lors de la période du ramadan, en mai.

Organisé depuis 2017, l’opération Paniers du ramadan créée par la propriétaire du restaurant Myriam doit répondre à une plus grande demande lors de l’édition 2021. La Léonardoise lance donc un appel à la communauté et à une équipe de bénévoles qui répondent en grand nombre. Elle décide également de fermer son restaurant pour consacrer sa cuisine et ses locaux entièrement à la préparation de repas gratuits pour les gens dans le besoin.

Au plus fort de la période, jusqu’à 500 repas sont distribués chaque jour aux familles et étudiants dans le besoin qui viennent des quatre coins de la métropole.

Crédit Photo: Archives/Métro Média.

Des élus réagissent aux excuses présentées aux Italo-Canadiens

Les excuses présentées le 27 mai par le gouvernement fédéral envers la communauté italo-canadienne pour l’internement de Canadiens d’origine italienne pendant la Seconde Guerre mondiale sont bien accueillies par des élus de Saint-Léonard.

Si les députées fédérale et provinciale Patricia Lattanzio et Filomena Rotiroti tiennent à saluer cette prise de parole, des gestes concrets pour commémorer ces événements sont néanmoins été réclamés par le conseiller de ville Dominic Perri.

Ce dernier émet l’idée de restaurer et d’agrandir la Maison d’Italie afin de la convertir en musée pour commémorer la communauté italo-canadienne.

JUIN

Saint-Léonard dévoile son plan pour contrer la violence chez les jeunes

À la suite de l’investissement de 1,4 M$ annoncé en mars par la Ville de Montréal pour soutenir le réseau communautaire de quatre arrondissements faisant face aux violences, Saint-Léonard dévoile en juin son plan pour soutenir neuf projets en matière de prévention de la délinquance.

Au total, cinq organismes léonardois, dont le collectif jeunesse et la Maison des Jeunes de Saint-Léonard, bénéficient d’un soutien financier de 200 000$.

Dans un communiqué paru à la fin mars, l’arrondissement affirmait cependant que le montant accordé par la Ville de Montréal était «insuffisant», et réclamait un financement récurrent de 750 000$.

Centre de la Terre: un site communautaire et touristique?

Déjà évoqué en 2016 par Spéléo Québec, le projet d’aménagement de l’entrée de la caverne de Saint-Léonard en site d’interprétation scientifique commence à prendre forme en juin.

Les élus léonardois accordent officiellement leur soutien au projet, pour également en faire un centre de loisirs à vocation communautaire.

Une demande de financement de la part de l’arrondissement est approuvée dans le cadre de l’appel de projets du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) d’Infrastructure Canada. Le soutien demandé au BCVI correspondrait à 50 ou 60% du coût de construction du Centre de la Terre.

Crédit Photo: David Flotat/Métro Média.

JUILLET

Saint-Léonard célèbre la victoire de l’Italie à l’Euro 2021

L’ambiance est à la fête après la victoire de l’équipe nationale d’Italie en finale de l’Euro 2021 de soccer, le 11 juillet.

La sélection italienne s’est imposée en finale aux tirs au but face à l’Angleterre, une consécration acquise après un tournoi de haut vol et un jeu sans failles proposé par les joueurs de la Nazionale.

Les partisans léonardois célèbrent la victoire de leur équipe favorite en grand nombre dans la soirée du 11 juillet; klaxons, banderoles et maillots azur tapissent la ville et sont encore visibles le matin du 12 juillet.

Crédit Photo: David Flotat/Métro Média.

Ouverture d’un restaurant Coco Frutti à Saint-Léonard

Le 28 juillet, un 26e restaurant Coco Frutti ouvre ses portes au Québec, sur la rue Jean Talon Est, à Saint-Léonard.

Contrairement à d’autres entreprises du domaine de la restauration, la franchise gérée par la famille Akbari au Québec a connu une croissance fulgurante malgré la pandémie, avec quatre nouveaux établissements ouverts durant les deux dernières années.

Arrivés au Québec en 2006 pour fuir leur pays en guerre, James, John et leurs quatre sœurs auront réalisé tout un accomplissement, passant d’employés à franchisés d’une trentaine de restaurants répartis dans la province.

Crédit Photo: David Flotat/Métro Média.

AOÛT

Des aménagements pour la biodiversité à Saint-Léonard

En août, l’arrondissement annonce la fin des travaux d’aménagement de plusieurs espaces consacrés à la biodiversité dans trois de ses parcs.

Un îlot de végétation pour pollinisateurs composé de plantes indigènes ainsi que deux hôtels à insectes sont inaugurés au parc Luigi-Pirandello, alors que des panneaux d’interprétation et un jardin spécialement aménagé pour la petite faune sont installés aux parcs Coubertin et Ermanno-La Riccia.

Crédit Photo: David Flotat/Métro Média.

Un premier camp de basketball Nike au Québec

Présents en Ontario et en Colombie-Britannique, les camps de basketball Nike Canada ne s’étaient jusqu’ici jamais tenus au Québec. Pour la première fois, une trentaine de jeunes de Saint-Léonard ont la possibilité de participer à un camp d’été organisé par la marque au crochet en août.

En activité pendant environ cinq semaines, l’engouement pour le camp se répand très vite au sein de l’arrondissement.

L’organisme DOD Basketball avait été mandaté par l’entreprise américaine pour animer cette première édition.

Crédit Photo: David Flotat/Métro Média.

SEPTEMBRE

Un homme lié au trafic de stupéfiants abattu dans un immeuble résidentiel

Dans la soirée du 7 septembre, un appel est logé au 911 pour signaler des coups de feu entendus au croisement des rues Jean-Talon Est et Michelet.

Arrivés sur place, des policiers retrouvent le corps d’une victime atteinte par balles à l’intérieur du garage de stationnement souterrain de la bâtisse.

Le SPVM confirmera qu’il s’agit de Piero Arena, connu pour divers dossiers liés au trafic de drogues.

L’homme de 63 ans avait été arrêté deux fois dans le cadre d’enquêtes sur des importations de cocaïne en 2002, puis en 2013. Il avait été la cible d’une tentative de meurtre le 22 juillet sur la terrasse d’un café de Saint-Léonard.

Lili-Anne Tremblay rejoint Ralliement pour Montréal

Écartée de l’équipe d’Ensemble Montréal pour les élections municipales de 2021, Lili-Anne Tremblay dénonce son exclusion «cavalière» et annonce le 13 septembre qu’elle poursuivra sa carrière politique au sein de Ralliement pour Montréal.

Deux semaines plus tard, le parti fusionne finalement avec celui de Balarama Hollness. Mme Tremblay se présente ainsi au poste de mairesse de Saint-Léonard, sous la bannière de Mouvement Montréal.

Elle obtiendra 18 % des suffrages lors du scrutin du 7 novembre.

Crédit Photo: Josie Desmarais/Métro Média.

Élections fédérales: Saint-Léonard–Saint-Michel reste libéral

Les électeurs de la circonscription Saint-Léonard–Saint-Michel accordent de nouveau leur confiance à la députée libérale Patricia Lattanzio lors des élections fédérales du 20 septembre.

La femme politique d’origine italienne recueille près de 70% des votes léonardois, loin devant le candidat du parti conservateur, Louis Ialenti, qui en récolte 10,5%.

Le résultat de ce vote sans appel confirme une fois de plus le statut de forteresse libérale de la circonscription, alors qu’aucun représentant d’un autre parti n’y a été élu depuis 1988.

OCTOBRE

Après 40 ans d’engagement, Felicidades Joseph veut passer le flambeau

Au début du mois d’octobre, la fondatrice de l’Association Haïtiano-Canado-Québécoise d’Aide aux Démunis (AHCQAD) Felicidades Joseph annonce qu’elle souhaitait prendre sa retraite et passer le flambeau.

La nonagénaire d’origine haïtienne est une femme bien connue dans le milieu caritatif et communautaire léonardois, et a œuvré pendant plus d’une quarantaine d’années pour venir en aide aux familles démunies de l’arrondissement.

Pour la remplacer, l’AHCQAD est toujours à la recherche de deux personnes, l’une pour sa présidence, l’autre pour son secrétariat.

Crédit Photo: David Flotat/Métro Média.

Les activités sportives en intérieur de retour cet hiver au stade Hébert

Le 13 octobre, le conseil d’arrondissement confirme le retour des activités sportives en intérieur au stade Hébert pour l’hiver 2022, alors qu’elles avaient été suspendues l’hiver précédent en raison de la pandémie.

Un contrat de 470 000 $ avait été accordé à l’entrepreneur Sollertia pour la mise en place et le démontage de la structure protectrice du centre de soccer saisonnier du stade.

Pour cette saison, les prévisions sont d’environ 1000 heures de location, pour un revenu estimé à 230 000$.

Reste à voir ce que les nouvelles consignes sanitaires signifieront pour le stade…

Crédit Photo: Réseaux sociaux/Stade Hébert – Le Dôme.

NOVEMBRE

Michel Bissonnet réélu pour un quatrième mandat à Saint-Léonard

En quête d’un quatrième mandat consécutif, Michel Bissonnet reçoit de nouveau la confiance des électeurs léonardois avec une victoire sans appel lors du scrutin du 7 novembre. Il remporte la mairie d’arrondissement avec 64% des suffrages, une avance de près de 45% sur Lili-Anne Tremblay, qui termine deuxième.

Après une campagne menée avec des engagements autour de la mobilité, de la sécurité et des services municipaux, l’ex-député de la circonscription de Jeanne-Mance a su convaincre une nouvelle fois l’électorat de Saint-Léonard. Tous les postes de conseillers de ville et d’arrondissement sont également remportés par Ensemble Montréal.

Crédit Photo: David Flotat/Métro Média.

COVID-19: les jeunes boudent le vaccin à Saint-Léonard

À la mi-novembre, la vaccination chez les jeunes de 12 à 17 ans traîne de la patte à Saint-Léonard.

Avec un taux de 62,4% de Léonardois de ce groupe d’âge ayant une couverture vaccinale à deux doses, le territoire arrive alors en 17e position dans l’agglomération montréalaise.

Cette proportion représente un déficit de près de 10 points sur la moyenne montréalaise, alors que le nombre de nouveaux cas au cours des deux premières semaines de novembre est le deuxième plus haut avec 252.

Budget 2022: une hausse de 10% de la taxe locale

Le budget 2022 adopté par l’arrondissement de Saint-Léonard prévoit une augmentation de 10% de la taxe locale. Une hausse qui se traduit par une augmentation moyenne d’environ 41$ sur l’avis d’imposition d’un propriétaire d’une maison unifamiliale, de 19$ pour un propriétaire de condo et de 57$ pour un propriétaire d’un immeuble de deux à cinq logements.

Selon le conseiller de la ville Dominic Perri, cette hausse est justifiée par une faible augmentation lors des précédentes années, soit de 2017 à 2020, et par un retard accumulé de l’ajustement de la taxe par rapport à l’inflation.

Les revenus totaux sont estimés à 39,4 M , soit une augmentation de 3,9% par rapport à ceux de 2021.

DÉCEMBRE

Une maison de la rue Jarry à vendre 5 fois le prix évalué

Alors que l’évaluation foncière de la Ville de Montréal fixe sa valeur à 600 000$, une maison de la rue Jarry Est est à vendre pour 3 M$ en décembre. Un montant intrigant pour une maison unifamiliale d’apparence ordinaire.

Le courtier immobilier s’occupant du dossier confirme que celle-ci n’est pas en vente pour être habitée. Le marché immobilier étant en effervescence, ce prix élevé s’explique par l’emplacement avantageux du terrain et la possibilité de construire un immeuble multilogements à cet emplacement.

Crédit Photo: David Flotat/Métro Média.

Natation synchronisée: la Léonardoise Kiara Quieti sur l’équipe nationale

L’athlète de 19 ans Kiara Quieti est sélectionnée pour faire partie des 12 nageuses qui représenteront le Canada au niveau international pour l’année 2022. Elle participera aux championnats du monde de Fukuoka, au Japon, du 13 au 29 mai.

Pour atteindre l’élite nationale, Kiara Quieti a dû se mesurer aux 145 autres nageuses qui ont participé l’automne dernier aux quatre centres de développement nationaux, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec.

Évoluant au niveau compétitif depuis l’âge de 10 ans, Kiara n’avait jusqu’à tout récemment jamais atteint le niveau national.

Crédit Photo: Natation Artistique Canada.