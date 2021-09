Lili-Anne Tremblay sera la candidate du Ralliement pour Montréal à la mairie de Saint-Léonard

Lili-Anne Tremblay tentera de ravir la mairie de Saint-Léonard au parti de Denis Coderre, formation qui l’avait écartée de ses rangs cet été. C’est sous la bannière de Ralliement pour Montréal (RPM) qu’elle espère poursuivre sa carrière politique.

L’actuelle conseillère de la Ville du district de Saint-Léonard Est en a fait l’annonce avec son nouveau chef Marc-Antoine Desjardins et plusieurs candidats du RPM.

La candidate a expliqué avoir longuement réfléchi après son éviction « cavalière » d’Ensemble Montréal. L’ appui des Léonardois au cours des deux derniers mois l’a poussée à se présenter aux élections municipales en tant que candidate pour la mairie.

J’ai encore une place en politique, et beaucoup de choses me reste à accomplir ici à Saint-Léonard. Je n’abandonne pas la politique, et je serai de la prochaine lutte électorale municipale.

Lili-Anne Tremblay, candidate aux élections municipales avec Ralliement pour Montréal