Écarté d’Ensemble Montréal, un conseiller sera candidat indépendant dans Saint-Léonard

«Choqué» d’être écarté du parti Ensemble Montréal, un conseiller d’arrondissement de Saint-Léonard refuse de plier l’échine et annonce qu’il sera candidat indépendant lors des élections municipales du 7 novembre.

Lors des deux derniers scrutins, en 2013 et 2017, Mario Battista a été élu au poste de conseiller d’arrondissement sous la bannière Équipe Denis Coderre pour Montréal, parti qui est devenu depuis Ensemble Montréal.

Or, même s’il a obtenu près de 65% des votes il y a quatre ans, M. Battista devra céder sa place. Il se dit choqué et attristé d’avoir appris la nouvelle lors d’une rencontre avec Denis Coderre, le 16 juillet dernier.

«Il m’a annoncé la mauvaise nouvelle en me disant qu’il fallait faire de la place. Après 30 ans de service aux Léonardois, j’étais un peu choqué d’entendre cela. Bien sûr, j’aurais aimé que les choses se passent différemment.»

Aux électeurs de décider

Élu pour la première fois en 1990 au conseil de ce qui était alors la Ville de Saint-Léonard, Mario Battista occupe depuis près de 20 ans le siège de conseiller d’arrondissement de Saint-Léonard Ouest.

Bien connu des Léonardois, l’homme politique déclare cependant qu’il n’a aucune intention de s’arrêter et qu’il appartiendra aux électeurs de décider s’il part ou non.

«Je laisse le dernier mot aux citoyens de Saint-Léonard, ce sont eux qui se prononceront par les urnes. Ils me connaissent bien et sont au courant de mon travail accompli à travers les années. J’ai toujours donné le meilleur service que j’ai pu. Je pense que jusqu’ici j’ai fait mon devoir et je vais continuer à le faire.»

«En tant que résident de l’arrondissement depuis les 40 dernières années, je connais très bien les exigences des familles et des aînés ainsi que les enjeux pour la population de Saint-Léonard. Je me sens en pleine forme et surtout, plus motivé que jamais, pour continuer à réaliser leurs projets. Je veux encore servir les citoyens en tant que conseiller d’arrondissement.» Mario Battista

Le conseiller explique avoir toujours aimé la relation de proximité qu’il entretient avec la communauté.

«De nombreux citoyens m’ont encouragé à me présenter une nouvelle fois. J’ai déjà plus d’une centaine de promesses de vote, et je n’ai pas encore commencé à faire campagne. Ce soutien est très encourageant, je suis plus motivé que jamais.»

Deuxième changement pour Ensemble Montréal

Mario Battista est le deuxième conseiller de l’arrondissement de Saint-Léonard à ne plus figurer sur la liste des candidats d’Ensemble Montréal pour les prochaines élections municipales.

Le 10 août dernier, Lili-Anne Tremblay s’était adressé aux médias afin de dénoncer son exclusion «cavalière» du parti de Denis Coderre.

Contactée par Métro, l’équipe d’Ensemble Montréal avait alors indiqué vouloir «renouveler l’équipe».

Policière à la retraite, Suzanne De Larochellière, sera donc candidate pour Ensemble Montréal pour le district de Saint-Léonard Ouest, alors que la candidate Arij-Abrar El Korbi se présente dans le district de Saint-Léonard Est.