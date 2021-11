Michel Bissonnet réélu pour un quatrième mandat à Saint-Léonard

En quête d’un quatrième mandat consécutif, Michel Bissonnet a de nouveau reçu la confiance des électeurs léonardois avec une victoire sans appel, en remportant la mairie d’arrondissement avec 64% des suffrages au moment d’écrire ces lignes.

La candidate de Projet Montréal Nerlande Gaëtan a quant à elle récolté 18% des votes, alors que Lili-Anne Tremblay de Mouvement Montréal récolte 18,1% des suffrages.

Le maire sortant, représentant du parti Ensemble Montréal dans l’arrondissement léonardois, retrouvera donc le poste de maire qu’il occupe depuis 2008.

Après une campagne menée avec des engagements autour de la mobilité, de la sécurité et des services municipaux, l’ex-député de la circonscription de Jeanne-Mance a su convaincre l’électorat.

Je dis un grand merci aux électeurs léonardois, ils me connaissent depuis 43 ans, j’ai toujours été disponible et serait encore une fois à leur écoute. Je suis très heureux de ces résultats. Nous allons demander plus de fonds à la ville-centre afin de continuer à offrir de bons services. Michel Bissonnet

Saint-Léonard aux couleurs d’Ensemble Montréal

La totalité des postes de conseillers de ville et d’arrondissement ont été remportés par le parti de Denis Coderre, ce qui confirme le statut de forteresse d’Ensemble Montréal à Saint-Léonard.

Dans le district de Saint-Léonard Est, Angela Gentile sera la nouvelle conseillère de ville après avoir été élue avec 63,3% des suffrages. Arij El Korbi assurera quant à lui le poste de conseiller d’arrondissement.

À l’Ouest, c’est le conseiller de ville sortant Dominic Perri qui a obtenu la majorité des suffrages avec 57,67%, alors qu’une nouvelle conseillère d’arrondissement rentrera en poste puisque Suzanne de la Rochellière a obtenu 46% des votes.

«Je suis très heureux d’avoir une équipe bien structurée, avec quatre conseillers solides et d’expérience. On va être le plus à l’écoute possible de nos citoyens et s’assurer d’être dynamiques.», a déclaré Michel Bissonnet.

Les chiffres affichés dans cet article sont ceux disponibles au moment de l’écriture, les résultats sont sujets à changement.