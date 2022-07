Saint Léonard lance une nouvelle campagne de propreté

L’Arrondissement de Saint-Léonard a décidé de remplacer les affiches déployées dans ses différents parcs cette année. D’un rose vif, l’Arrondissement est passé à un orange vitaminé, pour pouvoir attirer l’attention sur les différents messages inscrits.

L’Arrondissement explique que ses parcs sont de plus en plus fréquentés, ce qui amène aussi une augmentation des déchets qui traînent sur le gazon et se retrouvent emportés par le vent.

Les nouvelles affiches seront placées pour informer les visiteurs des parcs des bons gestes à avoir lors de leur visite, par exemple de ne pas déposer leurs déchets si la poubelle est déjà pleine, de ne pas nourrir la faune locale, ou de remballer leurs déchets pour les trier à la maison si possible.

Une campagne d’une importance capitale pour l’Arrondissement, qui rappelle que les emballages alimentaires représentent 66% des déchets trouvés dans les lieux publics.