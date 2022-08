Des soirées musicales participatives avec orchestre ce mois-ci

Les parcs léonardois s’animeront tout en musique ce mois d’août. L’Orchestre d’harmonie Leonardo da Vinci (OHLDV) organise quatre activités le mois prochain et une dernière en septembre. De la Zumba avec orchestre aux initiations musicales pour les plus jeunes, la population de l’est de Montréal est invitée à participer chaque jeudi d’août à 18h30.

«On a de belles activités musicales de prévues», s’enthousiasme d’emblée Hélène Louis-Seize, présidente de l’OHLDV. «Ce sont des soirées gratuites et immersives pour les citoyens» ajoute la musicienne, précisant du même souffle que ce ne sont pas des spectacles ni des concerts.

Côté programmation, la première soirée sera dédiée aux plus jeunes (9 à 14 ans) et se déroulera le 4 août au parc Ladauversière. Avec quel objectif ? «Initier les enfants de l’Est à jouer des instruments», explique Hélène Louis-Seize. Plusieurs types d’instruments seront disponibles, prêtés par la bibliothèque de Saint-Léonard, dont des percussions et des violons.

Mme Louis-Seize espère ainsi voir les jeunes réussir à produire quelques notes. Cela serait déjà un bon début pour une seule soirée, car elle précise tout de même que «les instruments à vent ce n’est pas facile pour arriver à souffler dedans, ça demande de l’exercice». Côté pratique, pour cette soirée comme pour toutes les autres, il faudra s’inscrire sur le site de l’OHLDV.

Après cette première activité, les plus âgés ne resteront pas sur la touche. Le 11 août, au parc Delorme, les musiciens expérimentés de 15 ans et plus de tout l’est de l’île sont conviés à venir jouer avec une partie de l’orchestre. «Le but est de jouer quelques musiques ensemble», explique Hélène Louis-Seize, «et que des musiciens amateurs puissent vivre l’expérience d’un orchestre».

Des ateliers musicaux pour toutes et tous

J’invite tous les citoyens à venir Hélène Louis, présidente de l’Orchestre d’harmonie Léonardo Da Vinci

Il faudra attendre le 18 août pour que les adultes inexpérimentés puissent participer à une activité. Ce soir-là, l’entreprise Baratanga tiendra un atelier de découverte des instruments à percussion. Tous les citoyens sont les bienvenus au parc Giuseppe-Garibaldi.

Enfin, le 25 août «ce soir-là, c’est l’évènement le plus original», avoue Hélène Louis-Seize. Pour cause, un professeur de Zumba viendra animer la soirée et faire danser la population. L’OHLDV sera de la partie puisque 12 de ses musiciens s’occuperont de faire danser les participants.

Le 1er septembre, au parc Wilfrid-Bastien, ce sera avec la présence de Marco Calliari, «le clou du spectacle, la finale de tous ces évènements», révèle Mme Louis-Seize. Tous les musiciens amateurs sont alors conviés à venir jouer avec une partie de l’orchestre et le chanteur italo-québécois dont le style relève du folklore italien.

Ces ateliers sont donc l’occasion de découvrir l’orchestre qui se veut être celui de référence dans l’est de la métropole. «J’invite tous les citoyens à venir», conclut Mme Louis-Seize.