Les événements extérieurs à ne pas manquer à Montréal

Qu’ils soient gourmands, culturels ou sportifs, plusieurs événements extérieurs se tiennent partout sur l’île de Montréal cet été. Pour les journées ensoleillées, Métro en a regroupé plus d’une quinzaine qui sauront plaire à tous.

Le Piknic Électronik, du 22 mai au 2 octobre

Tous les dimanches de l’été, le Parc Jean-Drapeau fait vibrer les amateur.trice.s de musique électronique au rythme des meilleur.e.s DJ d’ici et d’ailleurs grâce au Piknic Électronik. À la fois les adeptes de musique électro et les profanes en la matière apprécient s’y réunir pour danser et terminer leur semaine en beauté. Talents locaux et internationaux se relaient sur deux scènes offrant chacune une ambiance différente dans un décor distinct. Cette année, la programmation compte des artistes comme CRi, Mistress Barbara, Tallandskiinny et High Klassified.

Piknic Électronik

Festival Go vélo, du 29 mai au 5 juin

Ce festival de vélo offre une foule d’activités aux cyclistes de tous âges, dont le Tour de l’île de nuit, le 3 juin, et le Tour de l’île de jour, le 5 juin. Ce dernier est un parcours de 36 kilomètres sans auto qui passe par les rues de sept arrondissements, soit Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Outremont, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Sud-Ouest, Verdun et Ville-Marie, et des villes de Mont-Royal et de Westmount.

Une marée de cyclistes au Tour de l’île 2019

Festival St-Ambroise Fringe de Montréal, du 30 mai au 19 juin 2022

Réunissant plus de 700 acteurs, performeurs et musiciens de rue, le Fringe montréalais ajoute chaque année une bonne dose de vitalité au traditionnel Parc Fringe (Parc des Amériques Rach/St-Laurent) situé dans le quartier du Plateau-Mont-Royal. Après deux ans de pause, l’évènement est de retour et célébrera sa réouverture avec un spectacle du DJ et MC montréalais Socalled le 9 juin. La célèbre Course en Drag de Mado Lamotte sera aussi de retour au Parc Fringe, entre 16h et 18h le 18 juin.

La performance de Socalled au Fringe en 2015.

Les Premiers Vendredis sur l’Esplanade, de juin à octobre

Après deux ans de pause, les camions de cuisine de rue montréalais se rassembleront à nouveau sur l’Esplanade du Parc olympique, située dans le quartier Hochelaga, tous les premiers vendredis, du 3 juin à octobre 2022. La programmation culinaire et musicale de cette 10e édition compte notamment de savoureux clins d’œil aux plats du Mexique, du Moyen-Orient, du Vietnam et à la soul food, tous présentés dans le cadre du volet La rue culturelle, réservé à une thématique mensuelle.

La dernière édition des Premiers Vendredis a eu lieu en 2019.

Yatai MTL – La Semaine Japon, du 6 au 12 juin

Le Japon sera à l’honneur durant la semaine du 6 au 12 juin, qui se terminera avec trois jours de célébrations dans le parc du Marché des possibles, dans le Mile-End. Des kiosques culinaires proposeront leurs menus de cuisine de rue japonaise.

MURAL, du 9 au 19 juin

Depuis 2012, le festival MURAL démocratise l’art urbain tout en offrant des spectacles musicaux d’artistes d’ici et d’ailleurs. Pour sa 10e édition, l’événement accueillera notamment l’artiste visuel Shepard Fairey (connu comme OBEY) et monteront sur scène la Québécoise Klô Pelgag, le Français Kaaris et l’Américain Lil Yachty.



On pourra découvrir une grande variété de murales sur le boulevard Saint-Laurent, qui sera piéton et accessible à tous.tes gratuitement pendant les 11 jours de MURAL.

Le festival MURAL en 2021

Le festival Portugal International de Montréal, les 10, 17, 18 et 19 juin

Dans une ambiance festive dans les quartiers du Plateau-Mont-Royal et du Mile-End, découvrez la langue, la culture et la gastronomie portugaises grâce à la programmation en plein air de cet évènement interculturel d’échanges, de découvertes et de partages.

Il s’agit du plus important festival lusophone de Montréal, qui compte près de 55 000 Portugais. Cela fait de la communauté portugaise une des 10 communautés ethniques les plus nombreuses de la métropole. Le mois de juin est d’ailleurs reconnu au Canada comme le «mois de l’histoire et du patrimoine du Portugal».

Le Festival Piccola, du 17 au 19 juin

À compter du 17 juin, le boulevard Saint-Laurent accueille le Festival Piccola! Pour l’occasion, la rue sera fermée pour faire place à des animations, des kiosques de commerçants visant à stimuler l’achat local, des aménagements spéciaux et des spectacles musicaux. Sont attendus les artistes THAÏS et INUS ASO, le 17 juin; FILLY & THE FLOPS et LA BRONZE, le 18 juin; et KID KOUNA et MARCO CALLIARI, le 19 juin.

Le ciné-parc Dante, du 6 juillet au 31 août

Tous les mercredis de juillet et août, dès la tombée de la nuit, le parc Dante, situé dans la Petite-Italie, deviendra le théâtre de la projection de nombreux films italiens. Comédies, films historiques, documentaires, plusieurs genres seront offerts aux italophones, francophones et anglophones, dont les œuvres L’afide e la formica de Mario Vitale, I fratelli De Filippo de Sergio Rubini, Vecchie canaglie de Chiara Sani, Lasciarsi un giorno a Roma de Edoardo Leo, et Il bambino nascosto de Roberto Andò.

Également au parc Dante, seront présentés deux documentaire à caractère social et politique de la 13e édition de Cinéma sous les étoiles le lundi 11 juillet à 21h et lundi 8 août à 20h30.

Les soirées ciné-parc au parc Dante

Le grand PoutineFest au Vieux-Port de Montréal, du 13 au 31 juillet

Le grand PoutineFest passe par le Vieux-Port de Montréal en juillet. En plus de pouvoir déguster plus d’une vingtaine de poutines provenant de six camions de cuisine de rue sur place, on pourra profiter, notamment, d’un parcours gonflable ainsi que de kiosques à dessert, de dégustation de fromage en grains et de démonstrations culinaires.

Les poutines du Grand PoutineFest 2022.

Découverte de plantes patrimoniales – Série Culture et agriculture, le 16 juillet

Amoureux.ses de la nature et des plantes patrimoniales, cet atelier gratuit à Pointe-aux-Trembles peut vous en apprendre sur les différents végétaux qui nous entourent. Poursuivez la soirée avec le spectacle Récital de magie nouvelle par Les Illusionnistes, au parc André-Corbeil-Dit-Tranchemontagne, à 19h.

Mission monarque, du 22 au 31 juillet

Cette activité est une grande opération de science participative ayant pour but de suivre le papillon monarque. Pour y participer, il suffit d’observer des asclépiades, une plante à fleurs présente notamment sur les berges du fleuve entre Verdun et LaSalle. Une fois ces plantes repérées, il faut les compter et noter combien d’œufs de chenille ou de chrysalides sont situés sous les feuilles pour enregistrer toutes ces données – y compris la localisation – sur le site web de Mission monarque.

Mission monarque est un programme de science participative qui documente le succès reproducteur du monarque.

ItalfestMTL, du 5 au 20 août

Ce festival, qui se déroule principalement dans la Petite Italie, célèbre les trésors culturels de la communauté italienne de Montréal, dont la musique, la danse, l’art, la gastronomie, l’opéra et le folklore. Pour sa 29e édition, l’ItalfestMTL (anciennement Semaine Italienne) met à l’honneur la région des Abruzzes. Le festival animera la Petite Italie la fin de semaine du 12 au 14 août, avec de nombreuses performances dont le spectacle du chanteur country punk Manny Blu (12 août), le défilé de mode «Moda Sotto le Stelle» (13 août) et la présentation de l’Opéra Le Barbier de Séville de Rossini en plein air (14 août).

L’Omnium Banque Nationale, du 5 au 14 août

Anciennement la Coupe Rogers, ce tournoi de tennis se déroule au stade IGA du parc Jarry. Alors que les vedettes masculines de l’Association des professionnels du tennis (ATP) seront de retour à Montréal, les athlètes féminines de l’Association des joueuses de tennis (WTA) seront quant à elles de passage à Toronto.

JACKALOPE, du 19 au 21 août

Le plus gros festival de sports d’action au Canada reviendra pour une 10e édition sur l’Esplanade du Parc olympique, dans le quartier Hochelaga, avec des compétitions de planche, de saut extrême, de BMX et d’escalade. C’est le rendez-vous par excellence des fans d’adrénaline.

La planchiste Annie Guglia, qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo, dans la catégorie «street».

MUTEK, du 23 au 28 août

Pour une 23e année, ce festival dédié à la diffusion et au développement des formes innovantes de création numérique sonore, musicale, et visuelle prendra d’assaut le Quartier des spectacles. Pendant six jours et six nuits, on pourra assister à des performances de musiques électroniques et audiovisuelles de la part d’artistes des quatre coins du monde.

Festival Mode & Design, du 25 au 28 août

Des défilés de mode en plein air, des kiosques «pop-up» de créateur.trice.s d’ici, de l’art urbain et des concerts: que demander de plus? Voilà qui promet d’animer avec style le Quartier des spectacles.



La programmation de l’édition 2022 est encore à venir, mais, comme chaque année, elle devrait mettre en valeur les dernières créations des designers de Montréal (et du Canada!)!

Le festival Mode+Design 2021 sur la Place des festivals.

Le Marathon de Montréal, du 23 au 25 septembre

La 30e édition du marathon de Montréal se déroulera du 23 au 25 septembre. Le parcours de la course débute sur l’île Sainte-Hélène pour se terminer à l’intérieur du Stade olympique de Montréal.