Saint-Léonard veut protéger les monarques

Alors que la population de papillons monarques est en déclin dans la province, notamment sur l’île de Montréal, le conseil d’arrondissement de Saint-Léonard a rappelé une nouvelle fois l’importance de protéger cette espèce lors de sa réunion du 6 septembre. En effet, il a appelé le gouvernement fédéral à s’engager avec rigueur dans la protection du monarque sur les terres fédérales et dans les autres milieux où on en retrouve à Montréal, comme les parcs Ermanno-La Riccia, Luigi-Pirandello et Coubertin, situés sur le territoire de Saint-Léonard.

Le conseil rappelle que la population de cette espèce a chuté de 90% lors des dernières années et que sa sauvegarde est essentielle puisqu’il s’agit d’un pollinisateur.

L’Arrondissement de Saint-Léonard s’engage déjà activement dans la protection du papillon monarque. Deux corridors verts et nourriciers relient notamment le parc Ermanno-La Riccia au parc Luigi-Pirandello, dans lequel des hôtels à insectes et un îlot de végétation pour les pollinisateurs ont été installés, et le parc Ermanno-La Riccia au parc Coubertin, où un jardin a été aménagé. De plus, le parc Ermanno-La Riccia dispose de bassins de rétention qui mettent en valeur et protègent la biodiversité.

D’autres projets seront prochainement mis en œuvre par l’arrondissement de Saint-Léonard afin de poursuivre son engagement, dont des aménagements au parc Delorme pour favoriser la reproduction du papillon.

Le papillon monarque a été ajouté au mois de juillet à la liste rouge des espèces en danger en raison des changements climatiques et de la destruction de son habitat par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Cet été, le défrichage par Aéroports de Montréal (ADM) de près de 200 hectares du «champ des monarques», terrain d’habitat et de nidification pour de nombreuses espèces, dont le monarque, avait suscité l’indignation.

Avec cette motion, l’arrondissement de Saint-Léonard lance un nouvel appel au gouvernement, ainsi qu’aux citoyens, en vue de développer ou de poursuivre les efforts dans la protection de l’espèce.