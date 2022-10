Un tournoi FIFA pour les jeunes léonardois

Les jeunes léonardois de 16 à 30 ans ont la possibilité de suivre les traces des grands clubs de soccer de ce monde en participant à un tournoi FIFA, jeu vidéo dédié à la discipline. La compétition se déroulera à Saint-Léonard pendant trois semaines, lors de six dates.

Organisé par La Zone, un espace jeunesse tenu par Horizon Carrière, le tournoi verra de jeunes compétiteurs s’affronter dans le jeu vidéo de soccer le plus connu du monde, dont le est de diriger une équipe d’une des grandes ligues, à travers la planète.

Ainsi, les participants pourront jouer avec le CF Montréal de la Major League Soccer ou l’Olympique de Marseille, de la Ligue 1 de France. Ce sera également l’occasion d’incarner de grands joueurs célèbres comme Christiano Ronaldo ou le ballon d’or, Karim Benzema.

D’autres ligues moins importantes sont aussi représentées dans le jeu, permettant de s’aligner avec des équipes ayant marqué l’histoire du soccer par leur qualité d’outsiders. On y retrouve ainsi les clubs français que sont le Quevilly Rouen Métropole – finaliste de la coupe de France en 2012 – ou le FC Sochaux-Montbéliard – club fondateur de la première ligue française et vainqueur de la coupe de France en 2008.

Les rencontres prendront place les 3, 4, 10, 11 et 18 novembre, de 17h à 20h, tandis qu’une cérémonie d’ouverture aura lieu le 27 octobre à 17h. Le tout est gratuit et se passe à La Zone, au 8480, boulevard Lacordaire. Avis aux intéressés, il faut s’inscrire en ligne et le vainqueur sera récompensé.