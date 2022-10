Une quatrième piste cyclable s’arrête à la limite de Saint-Léonard

Les quartiers Villeray et Saint-Michel disposent désormais d’une piste cyclable sur la rue Villeray, une piste qui s’arrête exactement avant d’arriver à Saint-Léonard, en faisant la quatrième piste cyclable à disparaître à la frontière de l’arrondissement.

Le petit réseau cyclable léonardois est par conséquent un circuit fermé qui n’est pas relié au reste du réseau cyclable montréalais. Dans cet arrondissement, la traversée de l’autoroute 40 pose de nombreux soucis logistiques.

En plus de la nouvelle piste cyclable sur la rue Villeray, les voies réservées sur les 30e et 31e Avenues, sur la 36e Avenue et sur les 43e et 44e Avenues s’arrêtent également à l’entrée de Saint-Léonard.

Un boulevard connecté mais sans infrastructure

Nicolas Colarusso, un cycliste du secteur, s’interroge sur les raisons pour lesquelles le boulevard Provencher n’est pas considéré pour une piste cyclable. Il explique qu’il y a «déjà une piste cyclable sur Lavoisier – qui devient Provencher».

Selon M. Colarusso, cette éventuelle voie cyclable pourrait «se poursuivre jusqu’à De Genes, au sud de la métropolitaine, et rejoindre la nouvelle piste cyclable sur Villeray» et «rejoindre la piste cyclable sur la 30e Avenue». Cette dernière est elle-même connectée aux voies cyclables sur les rues Saint-Zotique et de Bellechasse.

De plus, le boulevard Provencher contourne partiellement la contrainte que représente l’autoroute 40, cette voie de circulation passant en dessous du viaduc autoroutier et ne se situant pas à la hauteur d’un échangeur.

M. Colarusso dit vivre des difficultés à traverser l’autoroute 40 à vélo dans ce secteur.

L’Arrondissement de Saint-Léonard explique cependant privilégier la 24e Avenue, dans Saint-Michel, plutôt que le boulevard Provencher. Il ne justifie pas cette préférence, bien que cet axe ne se rende pas jusqu’aux pistes sur les rues Saint-Zotique et de Bellechasse. Une piste cyclable sur la 24e Avenue était déjà envisagée dans le plan vélo de Montréal de 2019.

Un axe sur la 24e Avenue

Une infrastructure sur la 24e Avenue rejoindrait ainsi un prolongement de la piste cyclable sur la rue Jean-Rivard, scénario également évoqué dans le plan vélo de 2019. La portion de la rue Jean-Rivard qui a déjà une piste cyclable fait partie du réseau léonardois. Prolonger cet axe et le relier à une piste sur la 24e Avenue, elle-même connectée à la piste de Villeray, mettrait fin à l’isolement du réseau cyclable léonardois.

À propos d’une piste sur la 24e Avenue, la mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde, explique à Métro que «la priorité pour l’année prochaine», après l’axe est-ouest sur la rue Villeray, est l’implantation «d’axes nord-sud à Parc-Extension et à Saint-Michel». Elle précise cependant que les tracés précis de ces infrastructures n’ont pas encore été établis.

Même mot du côté de l’Arrondissement de Saint-Léonard, qui révèle que des études sur les stationnements sont déjà en cours pour l’implantation d’une piste cyclable sur la 24e Avenue, mais que d’autres rues sont aussi envisagées, comme la 17e Avenue ou le boulevard Provencher.