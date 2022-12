Saint-Léonard veut des Communauto flexibles et un marché public

Élargir la carte des Communauto flexibles sans réservation à Saint-Léonard et créer un marché public alimentaire: voilà certaines des idées que l’Arrondissement avance dans son plan d’action climatique 2022-2030.

Le conseil d’arrondissement de Saint-Léonard a adopté ce plan lors de sa séance du 5 décembre. Celui-ci touche trois aspects: mobiliser la communauté léonardoise; l’aménagement et la mobilité; et l’exemplarité de l’Arrondissement.

Si la volonté d’élargir le service Communauto n’est pas directement énoncée dans le plan, il s’agit de la seule entreprise offrant un service d’autopartage à Montréal et dans l’arrondissement de Saint-Léonard, ce dernier disposant actuellement de trois points de location de tels véhicules. Les voitures disponibles dans ces trois stations doivent être réservées et ne sont pas flexibles, à la différence des Communauto flexibles, qui peuvent être stationnées dans un large secteur et déverrouillées en un clic, et qui ne comportent pas d’heure de retour.

Les arrondissements voisins de Rosemont–La Petite-Patrie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension sont déjà desservis par cette option flexible d’autopartage.

Verdir, cultiver et nourrir

Saint-Léonard souhaite par ailleurs augmenter la superficie des jardins communautaires, lancer un projet pilote de jardin collectif et élaborer une politique d’agriculture urbaine. Le but? «Encourager les initiatives d’agriculture urbaine et se doter d’une stratégie pour encadrer les différents projets.»

Afin d’encourager une consommation locale de produits frais et accessibles, l’Arrondissement souhaite favoriser la création d’un marché public alimentaire en collaboration avec des partenaires locaux. L’évaluation du projet pilote est prévue pour 2023.

Parmi les autres actions prévues, on compte des initiatives de rues vertes, conviviales et actives, de même que des projets de déminéralisation, de plantations d’arbres et de captation d’eaux de pluie. Enfin, les parcs et espaces verts léonardois devraient être agrandis, tandis que l’administration de Michel Bissonnet montre sa volonté de travailler avec la ville-centre pour le déploiement du réseau cyclable de son arrondissement.