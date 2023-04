IGA extra Langelier: 2 nouvelles bornes électriques à la disposition des clients

Le IGA extra Langelier de Saint-Léonard s’est doté de deux nouvelles bornes de recharge rapides afin de permettre aux citoyens d’alimenter leurs véhicules électriques.

L’ajout de cet équipement entre dans le cadre du programme RechargÉco, instigué par le Jour de la Terre Canada. RechargÉco prévoit notamment le déploiement d’un réseau de 100 bornes de recharge rapides pour les voitures électriques dans les stationnements de 50 épiceries IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Il faudra compter une vingtaine de minutes pour recharger son véhicule, ce qui équivaut approximativement au temps nécessaire pour effectuer son épicerie, avance le Jour de la Terre Canada.

En couplant les deux bornes, il sera possible d’obtenir une puissance de 125 kW. Des adaptateurs seront disponibles au comptoir de courtoisie du marchand afin de rendre les bornes compatibles avec tous les véhicules électriques.

Une application mobile à télécharger permettra aux utilisateurs de suivre en temps réel le niveau de charge de leur voiture et de savoir quand cette dernière est prête.

«Nous sommes très heureux de contribuer à protéger l’environnement en mettant à la disposition de notre clientèle et de toute la communauté ce nouveau service. Avec ces deux bornes RechargÉco accessibles à tous et en tout temps dans le stationnement de notre magasin IGA, nous voulons faciliter la vie des électromobilistes qui pourront faire leur épicerie le temps de recharger leur véhicule. De plus, tous les 22 du mois, les revenus seront versés à Moisson Montréal», s’est réjoui le directeur par intérim du IGA extra Langelier, Simon Plamondon.