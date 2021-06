Budget participatif: trois projets dans le Sud-Ouest

Trois projets pourraient voir le jour cet été dans le Sud-Ouest dans le cadre du Budget participatif de la Ville de Montréal. La population est d’ailleurs invitée à voter pour leurs propositions préférées.

Les projets sont répartis selon quatre catégories: la mobilité durable et active, le verdissement et la biodiversité, l’agriculture urbaine et l’alimentation, ainsi que les milieux de vie inclusifs.

Les propositions peuvent être consultées sur le site Web de Réalisons Montréal, une plateforme de consultation citoyenne de la Ville, ainsi que sur une carte interactive spécialement conçue pour le Budget participatif.

Capteur de pluie

Le premier projet dans le Sud-Ouest, qui pourrait également être produit dans Rosemont-La-Petite-Patrie et dans Saint-Léonard, propose des capteurs de pluie.

Des saillies de trottoirs végétalisées à des intersections de rues, des fosses de plantation au centre de boulevards et des espaces pour le drainage écologique des eaux de pluie seraient alors aménagés. L’objectif des capteurs de pluie est de permettre une meilleure résistance aux changements climatiques, verdir le domaine public et diminuer les risques d’inondation sur le territoire.

Le budget pour ce projet est évalué à 2,9 M$.

Corridor écologique

La deuxième proposition dans l’arrondissement, et qui pourrait être construite à LaSalle, est un corridor écologique du grand Sud-Ouest.

L’objectif est de créer des connexions entre les noyaux de biodiversité existants sur les territoires visés afin de mettre davantage en valeur les ruelles vertes, la plantation d’arbres et d’arbustes et des jardins pollinisateurs.

Ce projet permettrait également d’offrir de meilleures conditions lors des déplacements en milieu urbain des insectes et des oiseaux. Le corridor écologique améliorerait aussi leur survie.

10 M$

Montant déployé pour réaliser des projets en lien avec la transition écologique et sociale.

Ce projet toucherait les ruelles vertes du Sud-Ouest, mais plus particulièrement Ville-Émard, avec la rue Irwin, le boulevard de La Vérendrye et les parcs des Métallos, Saint-Jean-Bosco et Saint-Jean-de-Matha.

Le budget est de 2,7 M$.

Jardins renouvelés

Le troisième et dernier projet proposé dans le Sud-Ouest propose la bonification du réseau des jardins communautaires et collectifs de la métropole.

Ce serait possible après une mise aux normes et une rénovation des jardins déjà existants, comme l’ajout de point d’eau. Des surfaces cultivables en terre ou en bacs pourraient aussi être aménagées.

Ce projet entraînerait une plus grande production locale de fruits et de légumes frais. Il permettrait aussi aux résidents du territoire d’atteindre l’autonomie alimentaire.

Les jardins renouvelés pourraient également être mis en place dans Ahuntsic-Cartierville, L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Outremont, Saint-Léonard et Ville-Marie. Le budget pour ce projet est de 2,9 M$.

Au total, 35 projets dans les différents arrondissements et villes liées de Montréal ont été retenus.

Les résidents et commerçants de douze ans et plus peuvent voter pour leurs projets préférés (jusqu’à cinq) du 11 juin au 11 juillet. Les projets choisis seront réalisés à compter de cet été.