Des dimanches FM-R culturels dans les parcs du Sud-Ouest

Une série d’évènements offre des rendez-vous à saveur culturelle dans plusieurs parcs du Sud-Ouest avec l’évènement les Dimanches FM-R de l’organisme à but non lucratif (OBNL) MR-63.

«On arrive sur un terrain ou un parc. En deux heures, on installe notre set-up, des anciens bancs de métro qu’on utilise pour le mobilier, on a des tables de pique-nique. Les gens rentrent dans notre univers et le soir on remballe tout», explique Étienne Morin-Bordeleau, cofondateur et directeur artistique de MR-63.

Sur place, les visiteurs pourront y trouver de la gastronomie, du design et de la musique locale.

Évènements FM-R

Ce n’est pas la première fois que l’OBNL met en place ce genre d’évènement éphémère. En 2018-2019, une station FM-R avait été érigée sur les rives du canal de Lachine. Pendant quatre mois, quatre anciens wagons de métro MR-63 avaient été déplacés.

Sur place, les visiteurs avaient pu accéder à un café, une galerie d’art et un studio.

Les Dimanches FM-R, «c’est dans la même énergie», souligne M. Morin-Bordeleau.

«On revient avec une formule plus mobile. On a notre escouade vélo qui se déplace dans les parcs et on crée des lieux publics pendant dix dimanches», poursuit-il.

Puis en 2019, deux mois de programmation ont été organisés avec deux wagons dans Griffintown.

«Les MR-63 nous servent de véhicule pour parler de la culture. C’est vraiment de mettre de l’avant la culture dans le quartier [Griffintown], dans le Sud-Ouest et de rassembler les gens au tour de moments uniques.» Étienne Morin-Bordeleau

Complexe MR-63

Depuis une dizaine d’années, Étienne et son frère Frédéric travaillent sans relâche afin de mettre sur pied un complexe permanent de trois étages, conçus avec huit anciens wagons MR-63 du métro de Montréal, en plein cœur de Griffintown.

Le projet qui porte le nom de Bâtiment 2023 devrait être situé à l’angle des rues Peel et Ottawa dans Griffintown.

«À l’intérieur, on va parler de la culture d’ici en art, design et astronomie», précise le cofondateur et directeur artistique.

La situation actuelle n’a pas eu que des impacts négatifs. Dans les derniers mois, l’organisme a mis en place le projet MR-Virtuel afin de permettre aux gens de voir une version virtuelle du futur bâtiment. Il s’agit d’une expérience en 360 degrés à partir des wagons MR-63.

Au total, les Dimanches FM-R auront lieu dans dix parcs. Dans Saint-Henri, l’évènement se déroulera dans les parcs des Corroyeurs, Sir-George-Étienne-Cartier et Saint-Henri ainsi qu’au marché Atwater.

Pour sa part, la Petite-Bourgogne accueillera les festivités aux parcs Vinet, Oscar-Peterson et de la Stelco.

Dans Griffintown, le parc du bâtiment A de l’École de technologie supérieure (ÉTS) et le parc St-Ann seront au cœur de la fête.

Finalement, le square Saint-Patrick dans Pointe-Saint-Charles sera également du rendez-vous.

Les évènements Dimanches FM-R ont lieu jusqu’au 31 octobre.