La Banque Scotia fait don de 430 000 $ pour des fondations

La Banque Scotia, l’un des chefs de file du secteur bancaire en Amérique, annonce une contribution de 430 000 $ auprès de quatre organismes.

Les fondations sélectionnées mènent toutes des missions pour soutenir les jeunes et les enfants.

Deux de ces organismes sont notamment situés sur le Plateau.



C’est le cas de la Fondation Marie-Vincent.

La fondation Marie-Vincent a pour mission de soutenir les jeunes victimes de violences sexuelles. Gracieuseté, Banque Scotia.

Ainsi que Fondation Sablon, située également sur l’avenue Papineau.

La fondation Sablon aide les jeunes à se réaliser par le sport et les activités de plein air. Gracieuseté, banque Scotia.



La Fondation des étoiles rue Guy et la Fondation Charles-Bruneau rue de Rouen font aussi partie des bénéficiaires.

« Le bien-être des jeunes est une cause importante pour la Banque Scotia et pour ses employés. Que ce soit sur le plan social, psychologique ou sur le plan de la santé, nous souhaitons soutenir des causes qui ont un impact concret sur l’avenir de nos futures générations », affirme Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Région Québec et Est de l’Ontario à la Banque Scotia.

Répartition des dons

Les dons d’un montant totalisant 430 000 $ seront ainsi répartis au sein des quatre organismes.

150 000 $ pour la Fondation Marie-Vincent qui a pour mission de soutenir les jeunes victimes de violence sexuelle. Elle offre aux enfants et adolescents tous les services nécessaires sous un même toit.



150 000 $ pour la Fondation Sablon dont l’objectif est d’aider les jeunes à réaliser grâce au sport et au plein air. Le but est de contribuer ainsi à leur bien-être physique, mental et social.

100 000 $ pour la Fondation des étoiles qui finance depuis 45 ans la recherche pédiatrique, afin d’améliorer la santé et le bien-être des enfants.

Et enfin 30 000 $ pour la Fondation Charles-Bruneau, qui s’implique depuis 30 ans dans le domaine du cancer pédiatrique.

Ces dons sont réalisés à l’approche de la Journée nationale de la philanthropie le 15 novembre.