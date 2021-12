Mélanger l’art visuel et les produits locaux avec la boutique Cinqàsept

L’intérieur du Théâtre Paradoxe, situé sur le boulevard Monk, a accueilli jeudi dernier, le temps d’une soirée, plusieurs toiles. Cet événement marquait le premier vernissage de la boutique locale Cinqàsept, dont l’artiste qui présentait ses œuvres, Lambert St-Cyr, est également le copropriétaire. Il y a exactement un an, il avait ouvert, en compagnie de son ami Simon Boutet, cette épicerie qui propose des produits québécois. Avec ce vernissage, l’entreprise renforce l’alliance des produits locaux et de l’art qui la caractérise.

Cinqàsept n’a pas lésiné sur les moyens pour son Expo 2021, pour laquelle une centaine de personnes étaient attendues. Étaient prévus de la peinture, un DJ, et de la nourriture et de la bière locales tout droit sorties de la boutique qui se situe à quelques pas du Théâtre Paradoxe.

Lambert St-Cyr présentait plusieurs de ses œuvres, produites entre 2016 et 2021. Ce dernier a commencé à pratiquer les arts visuels alors qu’il achevait ses études en design. Parallèlement à son emploi comme designer d’intérieur, il a produit une série de toiles, pratique qu’il continue aujourd’hui.

Les œuvres exposées abordaient des styles différents, qui témoignent de l’évolution artistique du peintre et designer. «Les premiers tableaux, c’est vraiment des trucs un peu plus figuratifs, qui sont à caractère très idéaliste.». Parmi les sujets des toiles, on trouve alors des vaches, des personnages assis sur l’herbe, une lune. Puis Lambert St-Cyr s’est de plus en plus dirigé vers un style abstrait. «Mon désir d’explorer est plus fort que mon désir de rester dans un style […], mais je vais commencer à creuser un peu plus dans ce style-là, un peu plus abstrait», explique-t-il en montrant l’une de ses dernières toiles, Anachronie, qui apparaît comme un dégradé de couleurs allant du rouge au jaune vif.

Art et nourriture

La nourriture et la boisson tenaient une place importante dans l’événement de Cinqàsept. Logique, vu le mandat de la boutique qui offre une diversité de produits locaux. Ainsi, les participants ont pu savourer du fromage, du foie de volaille ou des parts de pizzas. Il y a un an, la boutique ouvrait ses portes en pleine pandémie pour proposer divers produits. «Le cinq à sept, c’est l’essence même d’une habitude québécoise […] les produits qu’on vend, c’est ce qu’il faut pour un cinq à sept», indique Simon Boutet, au sujet du choix du nom du lieu.

Récemment, l’entreprise s’est associée aux Bières Tamarac afin de proposer des bières originales, dont le design utilise les œuvres de Lambert St-Cyr.

Cinqàsept espère pouvoir réitérer le vernissage l’année prochaine, et en faire un événement annuel. Certains tableaux seront quant à eux accrochés dans la boutique, et un catalogue en ligne sera disponible prochainement.