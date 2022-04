Une nouvelle boutique de bières locales sur Notre-Dame

Le marchand de bières québécoises Tite Frette a annoncé l’ouverture d’une nouvelle succursale dans les environs du marché Atwater. La boutique est inaugurée ce vendredi 8 avril.

Les amoureux de bières locales du Sud-Ouest pourront dès avril découvrir des bières québécoises dans la nouvelle succursale montréalaise de la boutique Tite Frette.

La compagnie a été créée en 2018, dans la région de Granby, et se spécialise dans les produits locaux du Québec. Après un passage à l’émission Dans l’œil du dragon de Radio-Canada, la popularité croissante de la boutique lui a permis d’ouvrir plusieurs succursales dans la province.

«Notre mission est de permettre à tous les Québécois à travers la province d’avoir accès à cette vaste sélection de bières artisanales que les brasseurs d’ici ont à offrir», a soutenu le président de Tite Frette, Karl Magnone.

Dans le cadre de l’inauguration, trois jours de dégustation sont au programme, les 8, 9 et 10 avril. En plus de proposer des bières de microbrasserie, la boutique présentera en rayon d’autres produits locaux, comme du vin, du cidre et de la nourriture locale.