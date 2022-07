Festival de rue et cirque, en juillet, dans le Sud-Ouest

L’Arrondissement du Sud-Ouest et la Société de développement commercial (SDC) Les Quartiers du Canal organisent la première édition du Festival de rue sur la rue Notre-Dame Ouest, du 7 au 10 juillet.

Durant cette période, la rue Notre-Dame Ouest sera piétonnisée entre les rues Vinet et Atwater, afin de rassembler les commerçants et les habitants du quartier dont le quotidien a été bousculé par les travaux survenus ces dernières semaines. «Notre Administration soutient activement la première édition du Festival de rue. Nous y voyons une belle opportunité de marquer la fin des travaux sur la Dame et le retour à la normalité après deux années éprouvantes. Venez à la rencontre de vos commerçants et profitez de l’ambiance animée sur cette artère de plus en plus vigoureuse» a déclaré le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

À l’occasion de ce Festival de rue, des terrasses estivales seront mises en place et les passants pourront déambuler en musique sur ce tronçon de la rue commerçante du secteur de la Petite-Bourgogne. «Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à aider les commerces des Quartiers du Canal et à surmonter les difficultés économiques qu’ont engendrées les travaux des dernières semaines. Cet événement permettra à tous et toutes de se réunir et de profiter de la diversité commerciale qu’offre la rue Notre-Dame» a ajouté le directeur général de la Société de développement commercial Les Quartiers du Canal, Cyrille Bodiot.

De la signalisation spéciale est prévue autour de l’artère du 7 au 10 juillet 2022 afin que la fermeture de rue soit des plus fluides, pour les piétons ou vélos, ou encore ceux qui désirent se déplacer en auto.

Du cirque au parc Vinet

En plus de la première édition du Festival de rue sur la rue Notre-Dame Ouest, la Ville de Montréal, l’Arrondissement du Sud-Ouest et la SDC – Les Quartiers du Canal sont également partenaires cette année de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE et de ses spectacles les 3GÉANTS. Du 7 au 17 juillet 2022, le Sud-Ouest accueillera l’un des 3GÉANTS au parc Vinet dans le quartier Petite-Bourgogne du Sud-Ouest, dont le spectacle a été créé par Machine de cirque.

Le public pourra découvrir sur place des structures d’acier de 52 pieds de hauteur, accueillant en leur cœur les créations exclusives de haute voltige de trois des plus grandes compagnies de cirque québécoises: Cirque Éloize, Les 7 Doigts et Machine de Cirque.

Cette animation sera visible au parc Vinet, ainsi qu’à la place Émilie-Gamelin et sur l’Esplanade PMV de la place Ville-Marie, d’où le nom des 3GÉANTS. D’est en ouest, au pied de chaque GÉANT, le visiteur pourra briser l’isolement de façon collaborative, ludique et spectaculaire. Ces grandes prestations ont pour but de contribuer à la relance économique des quartiers de Montréal et d’aider les commerçants à reprendre le dessus après la crise engendrée par la COVID-19.