Une conférence sur la transformation numérique des commerçants montréalais

Le 3 novembre de 18h à 22h au Cégep André Laurendeau aura lieu la conférence «La transformation numérique des commerçants de Montréal». L’événement orchestré par le Service aux entreprises du Cégep André-Laurendeau et la Chambre de commerce de Montréal Centre-Sud Ouest (CCCSOM).

La conférence sera divisée à trois parties. La première, présentée par expert en commerce électronique et marketing numérique, sera axée sur les «tendances numériques à surveiller en 2022-2023». La deuxième prêtera le micro aux commerçants de Montréal qui ont suivi la formation «Se lancer dans la vente en ligne». Ils partageront leur expérience d’établissement d’un commerce en ligne et des prix d’excellence seront remis. La troisième partie en sera une de réseautage entre les participants.

Le prix d’entrée sera de 20$ et il inclut les consommations et les bouchées. Les billets peuvent être achetés sur le site de la CCCSOM.

La transformation numérique est nécessaire pour la viabilité future des commerces. À ce sujet, une étude de PayPal montre qu’avant la pandémie, 19% des Canadiens faisaient leur épicerie en ligne. Ce nombre a maintenant escaladé jusqu’à 49%.