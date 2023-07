Saint-Henri, pour revisiter l’histoire

Le quartier Saint-Henri réserve plusieurs pépites architecturales qu’il est possible de découvrir au fil d’une marche. Mais ce quartier en transformation a aussi vu éclore au cours des dernières années de nombreux commerces et restaurants locaux, notamment sur la rue Notre-Dame. La proximité du quartier avec le canal Lachine et le marché Atwater fait de Saint-Henri un quartier attractif pour les habitants de tous les âges.

Si vous arrivez dans le secteur en passant par la place Saint-Henri, votre regard sera rapidement happé par la caserne de pompier 23, avec sa façade en brique jaune, ses sculptures de Joseph Guardo, ainsi que son toit vert en font un des bâtiments iconiques de Saint-Henri. Elle est l’œuvre de l’architecte Ludgier Lemieux, à qui le quartier doit également la conception de plusieurs églises à l’instar de l’église Saint-Zotique, sur la rue Notre-Dame, et surtout du marché Atwater. Ce dernier est l’un des lieux centraux du Sud-Ouest, grâce à la présence de boutiques et de maraîchers qui proposent des produits locaux et saisonniers tout au long de l’année.

Les amoureux d’histoire et d’architectures peuvent continuer de découvrir le quartier en suivant le parcours historique du patrimoine commercial, mis en place par la Société de développement commercial Les Quartiers du Canal. Le parcours permet de passer par plusieurs adresses marquantes du quartier, comme l’ancien bureau de poste de la Place-Saint-Henri qui accueille à présent un restaurant ou la Caisse populaire de Saint-Zotique, sur la rue Notre-Dame, aujourd’hui remplacée par un café et une crèmerie.

Une fois la visite du quartier achevée, il est possible qu’une petite faim puisse se faire sentir. Rendez-vous alors sur la rue Notre-Dame, où se retrouvent commerces et restaurants. Et une fois le ventre bien rempli, allez profiter du canal Lachine en fin de soirée, pour admirer le coucher de soleil.

Jazz On ne pourrait peut-être pas s’en douter aux premiers abords, mais Saint-Henri bouillonne d’une vie musicale, grâce à la Société jazz de Saint-Henri qui regroupe plusieurs artistes du quartier. Pendant l’été, plusieurs concerts sont organisés à l’extérieur, ajoutés à des concerts hebdomadaires au sous-sol du 3716, rue Notre-Dame.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.