Montréal Boréal revient au cœur de Saint-Henri

La SDC Les Quartiers du Canal a annoncé le retour tant attendu de Montréal Boréal – Le Jam du Nord, qui se tiendra les 7 et 8 février 2026 dans le quartier de Saint-Henri. Cet événement extérieur gratuit promet d’animer le parc Sir-George-Étienne-Cartier avec une programmation riche et variée, célébrant l’hiver québécois dans une ambiance chaleureuse et festive.

Le festival propose une multitude d’activités pour tous les âges, allant des jeux enneigés aux démonstrations de bûcherons, en passant par des initiations à la planche à neige pour les enfants. Les festivaliers pourront également découvrir une chasse au trésor pour les plus jeunes et une initiation à la danse en ligne pour se réchauffer dans une ambiance conviviale.

Le Refuge

Au cœur du festival se trouve Le Refuge, un igloo géant décoré dans l’esprit boréal. Cet espace servira de lieu de détente et de rencontre avec des lumières et des projections. Les visiteurs pourront y déguster du chocolat chaud du microtorréfacteur local ESCAPE. Ils pourront aussi assister à des mini-performances et des contes boréaux, ou encore se relaxer dans un coin jeux de société.

Les festivaliers sont invités à prolonger leur expérience en découvrant les nombreuses adresses gourmandes à proximité, telles que Tran Cantine, Tuck Shop, et bien d’autres. Ces établissements proposeront des spécialités hivernales pour réchauffer les visiteurs, tout en soutenant l’économie locale.

